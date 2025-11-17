본문 바로가기
"韓 협력사, 공급망 중요한 역할" BMW그룹, 협력사의 날 행사 개최

우수연기자

입력2025.11.17 09:27

2010~2024년 韓부품 구매 금액 37조원

BMW그룹코리아가 지난 14일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 '2025 BMW 그룹 협력사의 날(BMW Group Supplier Day 2025)' 행사를 개최했다고 17일 밝혔다.


BMW그룹 협력사의 날은 다양한 산업 분야에서 BMW 그룹에 기여하고 있는 국내 협력사들의 역할과 노고를 조명하고, 향후 협력 강화를 위한 비전과 실행 전략을 공유하기 위한 행사다.

BMW그룹은 이번 행사에 30여개 국내 1차 협력사를 초청했다. 니콜 군터 BMW 그룹 구매 및 협력 네트워크 아시아 총괄, 룩스 카스텐 BMW 그룹 구매 아태지역 총괄이 직접 참석해 한국 내 협력사들과 교류했다.


BMW그룹코리아가 지난 14일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 '2025 BMW 그룹 협력사의 날 행사를 개최했다. 참가자들이 기념 사진을 촬영하는 모습. BMW그룹코리아 제공

BMW그룹은 발표를 통해 공급망 전략과 미래 모빌리티 방향성을 공유했다. BMW그룹코리아의 현황을 비롯해 글로벌 공급망의 현재와 향후 방향, BMW 그룹의 미래를 이끌 '노이어 클라쎄' 비전 등을 소개했다.


이어 참석자들은 BMW 드라이빙 센터에서 트랙 주행 등 다양한 드라이빙 프로그램을 체험하며 BMW 브랜드의 역동성과 기술력을 직접 경험하는 시간을 가졌다.

군터 총괄은 "한국 협력사들은 높은 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 BMW 그룹의 글로벌 가치 사슬에서 매우 중요한 역할을 담당하고 있다"며 "앞으로도 함께 성장하며 미래 모빌리티 시대를 선도해 나가길 기대한다"고 말했다.


BMW그룹코리아가 지난 13일 개최한 2025 BMW 그룹 협력사의 날 해사에서 니콜 군터 BMW 그룹 구매 및 협력 네트워크 아시아 총괄이 발표를 하고 있다. BMW그룹코리아 제공

BMW그룹은 한국 협력사들과의 긴밀한 파트너십을 바탕으로 첨단 기술 혁신과 품질 경쟁력을 함께 구축해 나가고 있다. 현재 삼성 SDI, 삼성디스플레이, LG그룹, 한국타이어, 세방전지 등 약 30여 개의 국내 협력사로부터 전기차 배터리, 디스플레이, 타이어 등 다양한 부품을 공급받고 있다. 2010년부터 2024년까지 누적 부품 구매 금액은 약 37조원에 이른다.


BMW그룹코리아는 한국 사회와의 동반 성장을 위한 국내 투자도 꾸준히 이어가고 있다. 세계 최대 규모의 부품물류센터(RDC) 구축과 R&D 센터 코리아 개소를 비롯한 물류·연구 인프라 확충, 자동차 문화 확산을 위한 BMW 드라이빙 센터 운영, 전국 공공 전기차 충전 인프라 구축, 그리고 BMW 코리아 미래재단을 통한 사회공헌 활동 등 다양한 노력을 통해 한국 산업과 사회의 지속 가능한 발전에 기여하고 있다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
