본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

농협은행, NH포인트 기부 이벤트 실시

오규민기자

입력2025.11.17 09:20

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH농협은행이 12월7일까지 NH포인트를 기부한 고객을 대상으로 경품과 포인트를 제공하는 '기부하면 1004의 행운이 찾아온다' 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.


이번 이벤트는 NH올원뱅크·NH스마트뱅킹·NH멤버스 앱의 NH포인트 '기부하기' 메뉴에서 1000 NH포인트 이상 기부한 고객 중 1004명을 추첨해 로보락 로봇청소기(2명), 다이슨 펜슬백 청소기(2명), 기부포인트 2배 NH포인트(1만 포인트 한도 재적립) (1000명)을 제공한다.

기부금은 초록우산어린이재단, 한국백혈병어린이재단, 굿네이버스, 세이브더칠드런, 도농상생국민운동본부 등 5개 자선단체 중 선택해 전달할 수 있다.


농협은행 관계자는 "다가오는 연말연시, 작은 나눔으로 온기를 전하자는 취지로 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 기부문화 확산과 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

농협은행, NH포인트 기부 이벤트 실시
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기