KODEX 미국나스닥100, 올해 개인순매수 1조 돌파

장기 자산증식의 대표 상품으로 확고하게 자리 잡은 나스닥100 지수를 추종하는 국내 ETF 가운데 개인투자자들이 가장 많이 선택한 상품은 KODEX인 것으로 나타났다.

삼성자산운용은 'KODEX 미국나스닥100' ETF의 올해 개인 순매수가 1조원을 돌파해 1조1375억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 국내 상장한 모든 미국 나스닥100 추종 ETF 가운데 가장 큰 규모다. KODEX 미국나스닥100 순자산도 4조원을 넘어서 4조308억원을 기록했다.

미국 대표지수 가운데 하나인 나스닥100 지수는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 브로드컴, 아마존, 구글 등 전 세계 AI 및 테크산업을 선도하는 핵심 기업 100개로 구성된다. 나스닥100 지수를 기초 자산으로 하는 ETF는 글로벌 혁신기업 전체에 저렴한 비용으로 간편하게 분산 투자할 수 있어 개인 투자자에게 장기 적립식 투자 및 연금계좌 핵심 자산으로 추천된다.

개인 투자자가 'KODEX'를 선택한 것은 수익률만으로 판단한 것이 아니라 상품의 숨겨진 경쟁력까지 꼼꼼히 따져본 결과로 분석된다. ETF를 평가할 때 시장 수익률만큼이나 중요한 핵심 지표가 바로 추적오차율(tracking error)이다. 추적오차율은 ETF가 추종하는 기초지수의 움직임을 얼마나 정확하게 따라가고 있는지를 측정하는 수치다. 수치가 낮을수록 ETF가 지수의 성과를 오차 없이 충실하게 복제하고 있다는 의미다. 이는 곧 운용사의 운용 역량과 직결되는 가장 중요한 지표다.

KODEX 미국나스닥100의 추적오차율은 업계 동종 상품 중에서 가장 낮은 0.08%다. 투자자들이 나스닥100 지수의 상승을 기대하고 투자했을 때 운용상의 오차로 인한 수익률 손실 가능성을 최소화하고, 지수의 성과를 가장 충실하게 누릴 수 있다는 것을 의미한다.

정교하고 안정적인 운용 역량은 자연스럽게 투자 성과로도 연결된다. 기초지수의 성과를 오차 없이 따라가려는 노력은 결국 투자자에게 안정적인 수익률로 돌아간다. KODEX 미국나스닥100의 수익률은 1년 25%, 2년 79%, 3년 134.8%를 기록해 업계 동종 패시브 ETF 가운데 가장 높은 수준을 유지하고 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장(상무)는 "개인 투자자의 장기적인 자산 형성을 위한 든든한 파트너로 선택받은 KODEX가 개인 순매수 1조원이라는 이정표를 세웠다"라고 말했다. 이어 "이번 성과는 업계 최저 수준의 추적오차율로 증명한 삼성자산운용의 우수한 운용 역량을 고객들이 신뢰해주신 결과"라며 "앞으로도 투자자가 믿고 맡길 수 있는 대표 상품이 되도록 가장 안정적이고 효율적으로 운용해 나가겠다"고 강조했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>