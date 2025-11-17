본문 바로가기
삼일PwC·삼일미래재단, 신입 회계사 180명 봉사활동

김대현기자

입력2025.11.17 09:03

삼일PwC와 삼일미래재단은 17일 "올해 9월 입사한 신입 회계사 180명과 다양한 사회공헌 봉사활동을 지난 5~14일 진행했다"고 밝혔다.


이번 봉사활동은 삼일PwC의 임직원 봉사 캠페인인 '핸즈업(Hands Up) 프로젝트'의 하반기 활동이다. 신입 회계사들은 ▲어린이 경제교육 ▲사랑의 빵 굽기 ▲유기견 돌봄 ▲장난감 새활용 ▲김장나눔 ▲취약계층을 위한 가구 제작 등 6개 프로그램 중 하나를 선택해 참여했다.

지난 5~14일 진행된 어린이 경제교육 봉사활동에 참여한 김현서(왼쪽)·송정웅 신입 회계사. 삼일PwC

어린이 경제교육에 참여한 송정웅 회계사는 "아이들과의 소통이 처음엔 어렵게 느껴졌지만, 수업을 통해 오히려 아이들의 긍정적인 에너지로 큰 힘을 받았다"며 "신입사원 봉사활동이 아니었다면 접하기 어려운 소중한 경험이었다"고 밝혔다. 김현서 회계사는 "평소 교육 봉사에 관심이 많았는데 아이들에게 경제를 쉽고 재미있게 전달할 수 있어서 뜻깊었다"고 전했다.

특히 올해는 '장난감 새활용 봉사활동'이 새롭게 추가돼 주목받았다. 삼일PwC 임직원으로부터 사용하지 않는 장난감을 기부받아, 작동 가능한 장난감은 아동 시설에 전달하고 고장 나거나 짝을 잃은 장난감은 분해 후 신소재로 재가공해 수건으로 만들었다.


이 프로그램에 참여한 김찬영 회계사는 "ESG(환경·사회·지배구조) 실천 활동에 참여하게 돼 기쁘다"며 "폐장난감이 새 생명을 얻어 생활용품으로 재탄생하는 과정이 인상 깊었다. 앞으로도 환경 보호와 지속가능성을 주제로 한 봉사활동이 더 확대되길 바란다"고 말했다.


'핸즈업 프로젝트'는 올해 상반기 891명, 하반기 180명 등 총 1071명의 임직원이 참여하며 삼일PwC와 삼일미래재단의 대표 사회공헌 프로그램으로 자리 잡고 있다. 삼일PwC 관계자는 "지역사회와의 상생과 사회적 책임 실천을 위해 앞으로도 임직원들의 봉사활동을 통해 지역사회 발전, 환경 보호, 청소년 교육 등 ESG 가치 실현에 지속해서 기여할 계획"이라고 밝혔다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
