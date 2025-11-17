SOL코리아고배당 ETF, 첫 월배당 지급

1주당 95원·월 분배율 0.86%

상장 1.5개월 만에 순자산 100억→1470억

배당소득 분리과세, 감액배당 기업 편입 등 차별화 전략

신한자산운용은 지난 9월 상장한 'SOL 코리아고배당' ETF가 첫 월배당을 지급한다고 17일 밝혔다. 지급 예정 분배금은 1주당 95원으로 상장 이후 한달 반을 기준으로 책정했다. 월 분배율은 약 0.86% 수준으로 국내 주요 고배당 ETF 가운데 최상위권이다.

SOL 코리아고배당 ETF는 배당소득 분리과세 확대, 감액배당 및 자사주 소각 장려 정책 등 정부의 최신 배당정책 기조를 적극 반영한 차세대 월배당 ETF다. 상장 첫날부터 시장의 큰 관심을 받으며 개인투자자 순매수 금액이 215억원을 기록했다. 상장 이후 현재까지 개인투자자 누적 순매수 금액은 1125억원으로 집계했다.



순자산도 빠른 속도로 증가하고 있다. 100억원 규모로 상장한 ETF 순자산은 14일 종가 기준 1470억원으로 성장했다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "SOL 코리아고배당ETF는 변화하는 국내 배당 정책 개선을 민첩하게 반영하고, 실질 배당 수익률을 극대화할 수 있도록 포트폴리오를 구성한 것이 특징"이라고 소개했다. 이어 "국내 배당투자자의 니즈에 맞춰 매력적인 수준의 월 배당을 꾸준히 제공할 계획"이라고 말했다.

SOL 코리아고배당 ETF는 단순히 배당수익률이 높은 종목을 담는 기존 고배당 ETF와 달리, 배당소득 분리과세, 감액배당, 자사주 매입·소각 정책 등 주주환원 요소를 종합적으로 고려한 전략형 고배당 ETF다. 감액배당 실시 기업의 배당은 분리과세 또는 비과세 혜택을 통해 실제 분배금 수령액 증가가 기대되는 점에서 차별화된다.

포트폴리오는 ▲우리금융지주 ▲하나금융지주 ▲신한지주 ▲KB금융 ▲현대차 ▲기아 ▲KT&G ▲삼성생명 ▲삼성화재 등으로 구성된다. 전체 포트폴리오 중 배당소득 분리과세 적용 기업 비중은 약 76%, 감액배당 실시 기업 비중은 약 22%다.

김 총괄은 "SOL 코리아고배당 ETF는 매월 안정적인 분배금을 제공해 정기적인 인컴 수익을 선호하는 투자자뿐만 아니라 연금저축·IRP 등 장기 자산 형성을 중시하는 연금계좌 투자자에게 특히 적합한 상품"이라고 설명했다. 그는 "최근 미국 시장의 조정과 금리·환율 등 대외 변수로 시장 변동성이 확대되는 국면에서 단기 등락에 흔들리지 않고 현금흐름을 확보할 수 있는 배당 중심의 방어적 자산배분이 중요해지고 있다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



