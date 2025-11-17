본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"지니언스, 우호적인 사업 환경"

박형수기자

입력2025.11.17 08:17

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LS증권은 17일 지니언스 에 대해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 감소했으나 사업 환경은 여전히 우호적인 상황이라고 분석했다.


3분기에 매출액 104억원, 영업이익 11억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 0.3% 늘었고 영업이익은 52.2% 감소했다.

정우성 LS증권 연구원은 "3분기에 공공 부문 매출액이 역성장한 것으로 추정한다"며 "올해 공공부문 보안 예산의 하반기 집중 현상이 3분기까지 영향을 준 것"이라고 설명했다.


이어 "지난 9월 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재에 따라 공공 보안 소프트웨어(SW) 시장 내에서 백업 솔루션 비중이 높아질 가능성이 있다"며 "올해 4분기 지니언스 공공부문 매출액에 추가적인 리스크로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.


정 연구원은 "올해 공공부문 매출액 불확실성 확대에도 백신 제품 출시에 따라 공공부문 입찰 건수 및 건당 계약금액이 늘어날 수 있다"고 분석했다.

아울러 "범부처 정보보호 종합대책에서 명시된 정보보호 공시 의무 기업 상장사 전체로 확대, 공공부문 보안 평가 및 책임 강화 흐름이 확인되고 있다"며 "지니언스에 유리한 사업 환경이 마련되고 있다"고 강조했다.


그는 "영업이익 개선은 내년부터 점진적으로 발생할 것"이라며 "제로트러스트, 백신 개발 인력 채용 관련 비용에 대응하는 수익이 본격적으로 발생할 것"이라고 내다봤다.


[클릭 e종목]"지니언스, 우호적인 사업 환경"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

현직 경찰 정보관, 中 영사관에 정보 유출 의혹…"휴대폰 포렌식 진행 중"

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기