경기미래교육파주캠퍼스, 21일 미래특강서 디지털 일루션 공연

이종구기자

입력2025.11.17 07:22

경기도평생교육진흥원은 오는 21일 경기미래교육파주캠퍼스(구 파주영어마을)에서 '2025년 하반기 미래특강'을 개최한다.

'2025년 하반기 미래특강' 포스터. 경기도 제공

'2025년 하반기 미래특강' 포스터. 경기도 제공

'미래특강'은 경기도평생교육진흥원이 미래사회 핵심 역량 강화를 위해 상·하반기 각 1회씩 운영하는 명사 초청 강연 프로그램이다. 도민이 급변하는 사회에 필요한 창의적 사고와 진로 탐색의 기회를 얻을 수 있도록 각 분야 전문가와 함께하는 열린 강연 형식으로 진행된다.


지난 6월 7일 진행된 상반기 특강에서는 권일용 프로파일러가 '융합과학은 같은 것을 보고 다른 것을 찾는다'라는 주제로 강연을 펼쳤으며, 200여 명의 도민이 참석했다.

이번 하반기 특강에는 세계적인 일루셔니스트 이은결이 연사로 나서 '경계를 넘어 또 다른 가능성으로'를 주제로 강연한다. 전자기기를 활용한 '디지털 공연'과 강연을 결합한 독창적 형식으로, 미래세대가 예술적 감성과 창의성을 발판 삼아 자신의 가능성을 확장할 수 있는 영감을 전할 예정이다.


'2025년 하반기 미래특강'은 경기도민 누구나 참여할 수 있으며, 경기도평생교육진흥원 누리집(gill.or.kr)에서 사전 신청하거나 현장에서 접수할 수 있다.


오후석 경기도평생교육진흥원장은 "이번 하반기 미래특강을 통해 도민들이 기술과 예술의 융합을 경험하고, 미래사회 변화에 대한 통찰을 얻는 기회가 되길 바란다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
