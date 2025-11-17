[날씨]낮부터 기온 '뚝'…어제보다 10도↓

미세먼지 농도 '좋음'

월요일인 17일은 북쪽에서 찬 공기가 유입되며 낮부터 기온이 뚝 떨어지겠다.

광주 서구 치평동에서 한 시민이 갑작스레 찾아온 추위에 목도리와 패딩 차림을 하고 걷고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 낮 기온은 5∼13도로 예보돼 전날(16.4∼22도)보다 10도가량 낮겠다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 4.5도, 인천 4.2도, 수원 4.8도, 춘천 5.9도, 강릉 11.6도, 청주 7.4도, 대전 6.9도, 전주 9.1도, 광주 10.7도, 제주 15.5도, 대구 7.3도, 부산 13.5도, 울산 11.2도, 창원 12.2도 등이다.

늦은 밤부터 서해안 지역과 제주도를 중심으로 비가 내려 19일까지 이어지는 곳도 있겠다. 사흘간 예상 강수량은 울릉도·독도, 제주도 5∼10㎜, 전북 서해안·전북 남부 내륙·광주·전남 서부 5㎜ 안팎, 충남 서해안 5㎜ 미만, 서해 5도 1㎜ 안팎이다. 제주도 산지에는 1∼5㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼5.5m, 서해 1.5∼4.0m, 남해 1.0∼3.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>