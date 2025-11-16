서울시, 한강버스 멈춤 사고에 사과…"안전절차 모두 작동"

15일 저녁 8시 잠실행 구간 멈춰서

시 "모든 안전 절차 정상적 작동

민주, 불필요한 불안 가중 말아야"

한강버스가 운항 중 잠실선착장 인근에서 갑자기 멈춘 사고에 관해 서울시가 공식 사과했다. 시는 사고 발생 이후 전 과정에서 안전상 절차가 모두 작동했다고 강조했다.

시는 16일 이민경 대변인 명의 입장문을 통해 "15일 오후 8시25분 잠실행 7항차 한강버스 102호가 잠실선착장 인근 118ｍ 지점에서 일시 정지한 상황과 관련해 시민 여러분께 불편을 끼쳐드린 점에 대해 사과의 말씀을 드린다"고 했다.

그러면서 "시는 사고 발생 즉시 승객 안전을 최우선으로 대응했고, 그 과정에서 모든 안전 절차가 정상적으로 작동했음을 분명히 밝힌다"고 했다.

시에 따르면 사고 직후 시는 수난구조대·한강경찰대·한강본부 등 관련 기관에 즉시 신고해 구조정을 투입했고, 오후 9시18분까지 승객 82명 전원을 잠실선착장으로 안전하게 이송해 귀가 조치했다.

이 대변인은 "단 한 명의 부상자도 발생하지 않았으며 현장의 구조·대응 체계는 매뉴얼에 따라 신속하고 체계적으로 가동됐다"며 "선박 역시 외형 파손이나 기계적 손상이 현재까지는 확인되지 않았다"고 했다.

시는 토사 퇴적에 따라 항로 수심이 얕아져 이번 사고가 발생한 것으로 추정하고 있다. 이에 따라 만조 시간대에 선박을 이동 조치해 정밀 점검을 실시할 예정이다.

이 대변인은 "한강버스 운항 초기부터 선박 안전성 강화, 수위 모니터링 고도화, 선착장 관리 개선 등 다중 안전망을 지속해서 보완해왔다"며 "모든 사고·오류 사례는 즉시 공개하고 조치를 취해왔으며 안전을 소홀히 한 사실이 없다"고 강조했다.

이어 "시민의 생명과 안전을 최우선으로 두고 이번 상황을 계기로 운항 환경을 더욱 정밀하게 점검하고 시설·운항·비상대응 체계를 강화하겠다"고 덧붙였다.

한편 이 대변인은 "더불어민주당은 한강버스의 안전 문제를 과장해 정치적 공세로 활용하고 불필요하게 시민 불안을 가중해서는 안 될 것"이라고 지적했다. 앞서 민주당은 이번 한강버스 사고를 두고 "서울시는 지금 즉시 한강버스 운항을 전면 중단하고, 사업 전반을 재검토하라"고 비판했다.





