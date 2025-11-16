남양주시, 마을공동체 역량강화교육…주광덕 시장 공동체 리더 격려

마을공동체 경제적 자립·지속 가능한 전환 방안 모색

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 15일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 '2025년 마을공동체 역량강화교육(심화편)'을 실시했다.

주광덕 남양주시장이 지난 15일 경기시청자미디어센터 다목적홀에서 '2025년 마을공동체 역량강화교육(심화편)'을 실시하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 지난 8월 기본편에 이어 다년차 공동체의 지속 가능한 발전 방향을 제시하고, 공동체의 확장과 전환을 지원하기 위해 마련됐다.

주요 내용은 △공동체의 사회적 경제로의 전환 △공동체 강점 분석 △향후 비전 수립 등으로 구성됐으며, 마을공동체 활동가와 기본교육 수료자 등 60여 명이 참여했다.

교육에 참가한 한 활동가는 "공동체가 직면한 과제에 대해 함께 분석하고 해결 방안을 모색할 수 있어 실질적인 도움이 됐다"며 "특히 그룹별 토론을 통해 공동체 간 교류와 협력의 중요성을 다시금 확인하는 계기가 됐다"고 전하며 높은 만족감을 나타냈다.

주광덕 시장은 "우리 시가 앞으로 더욱 발전하기 위해서는 공동체 한 분 한 분이 지닌 비전과 열정, 그리고 긍정적인 에너지가 함께 모여야 한다"며 "지속 가능한 마을공동체가 자리 잡을 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



