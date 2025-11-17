한경협, '산학 협력' 오픈이노베이션 포럼 개최

협력체계 구축을 위한 공동 선언

한국경제인협회 부설 국제경영원은 서울창조경제혁신센터와 함께 17일 서울 여의도 FKI타워에서 '2025 시장 검증 통합형 오픈이노베이션 포럼'을 개최했다.

행사에는 서울대·연세대·성균관대·중앙대·이화여자대·동국대·인하대·경상국립대 등 16개 주요 대학이 참여했다. 과학기술정보통신부·교육부·중소벤처기업부·서울창조경제혁신센터·한국창업보육협회·한국특허기술진흥원·신한벤처투자 등 주요 기관이 협력기관으로 함께 했다.

한경협 국제경영원과 과학기술사업화진흥원, 참여 대학 간 '오픈이노베이션(OI) 포럼 협의체' 업무협약(MOU)이 체결됐으며, 대학과 산업계의 협력 체계 구축을 위한 공동 선언도 발표했다.

오준석 한경협 국제경영원 사무국장은 "오픈이노베이션 포럼을 통해 대학 기술이 산업 현장으로 이전되고, 기업의 신사업 창출과 스타트업의 스케일업으로 이어질 것으로 기대한다"며 "지속가능한 혁신 생태계로 발전할 수 있도록 다양한 모델을 발굴하고 확대해 나가겠다"고 말했다.





