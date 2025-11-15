김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
[속보]김건희특검, '주가조작' 웰바이오텍 회장 구속영장…오늘 심문
2025년 11월 15일(토)
땅속에 145조 규모 전투기·미사일 재료가…트럼프가 베네수엘라를 노리는 이유
"개똥 치우기, 변기 뚫기? 우리가 우습나"…'김부장 이야기'에 뿔난 산업안전단체
"AI 버블, 지금 당장 돈 빼라"…2년 만에 입 연 월가 예언가의 경고[테크토크]
어쩐지 길거리에 외국인들 많더라…몰려드는 방한객에 호텔 매출도 뛰었다
"물만 담은 건데 세척 안 해도 괜찮겠지"…하루 만에 폭증하는 텀블러 속 세균
'전세계 완판'…"다이소에서 2천원이면 산다"던 33만원짜리 아이폰 포켓
"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학
샤넬 입던 파리지앵들, 2000원짜리 중국 옷에 흔들흔들
'겨울 전쟁' 포문 연 스타벅스…시즌메뉴 조기 출시, 왜?