천안 이랜드패션 물류센터에 불…대응 2단계 진화

김형민기자

입력2025.11.15 10:19

소방차 등 장비 63대·인력 129명 투입
천안시, 재난문자 발송…인명피해는 없어

15일 오전 6시10분께 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 났다.


15일 오전 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 독자 제공 연합뉴스

15일 오전 충남 천안시 동남구 풍세면 이랜드패션 물류센터에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 독자 제공 연합뉴스

소방당국은 물류센터 관계자의 신고를 받고 출동해 불길을 잡고 있다. 충남소방본부는 천안·아산 지역 소방서에서 소방차 등 장비 63대와 인력 129명을 동원했다. 소방당국은 6시15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 7시1분 대응 2단계로 올렸다. 이 불로 다행히 인명피해는 없었지만, 물류센터 내 의류 등 물건이 가득해 화재 진압에 어려움을 겪고 있다.

천안시는 오전 7시20분 재난문자를 통해 화재 사실을 알리고 "인근 주민은 사고지점에서 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해 달라"고 당부했다. 소방 관계자는 "4층 규모 물류센터 1, 2층은 이미 전소된 상태고 현재 3, 4층을 중심으로 불을 끄고 있는데 완전 진압까지는 시간이 걸릴 것 같다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
