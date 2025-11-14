"트럼프 행정부, 치솟는 장바구니 물가에 일부 품목 관세 면제 준비"

상호관세 일부 적용…협정 미체결국도 대상

소고기 수입 확대 등 이견

도널드 트럼프 미국 행정부가 치솟는 식료품 가격을 잡기 위해 특정 품목에 대해 관세 면제 조치를 준비하고 있다고 13일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

세 명의 소식통에 따르면 이 조치는 지난 4월 트럼프 대통령이 발표한 상호 관세 일부에 적용된다. 아직 무역 협정을 체결하지 않은 국가도 대상이다.

관세 면제 대상에는 소고기와 감귤류 등이 포함될 것으로 예상되나, 소식통들은 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 전했다. 특히 소고기 수입 확대의 경우 미국 축산업계가 트럼프 대통령의 미국 내 생산 확대 정책 철학에 어긋난다고 반대해온 민감한 사안이다.

NYT는 관세 면제가 트럼프 행정부 핵심 지지 기반인 축산업자와 농민들을 자극할 수 있어 행정부 내에서도 이견이 있다고 전했다. 현재 검토 중인 식료품 관세 면제를 실제로 시행하면 미국 국민들의 장바구니 물가 부담이 커지는 상황으로 인해 트럼프 대통령이 핵심 경제 정책에서 후퇴하는 것이다.

소식통 두 명에 따르면 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 높은 식료품 물가를 이유로 관련 관세 면제를 적극적으로 추진해오고 있다.

이번에 추진하는 방안은 지난 9월 행정명령에 포함된 관세 면제 조치에서 더 나아간 것이다. 당시엔 미국에서 생산이 어려운 제품 중 행정부가 무역협정을 맺은 국가에서 수입하는 품목으로 제한했다.

9월 행정명령은 러트닉 장관과 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표에게 금속, 광물, 항생제, 비행기 부품, 커피, 파인애플 등 1000개가 넘는 제품군에 대해 관세 면제 여부를 결정하라고 지시했다.

미국 내 커피 가격이 9월 기준 전년 동기 대비 약 19% 급등하는 등 관세 등 여파로 올해 식품 가격이 크게 올랐다. 지난 4일 미국 일부 지역에서 치러진 지방선거에서 민주당은 트럼프 행정부의 물가 문제를 집중적으로 공략해 승리했다.

미국은 커피, 바나나, 코코아, 소고기 등 중남미에서 수입하는 농산물의 관세를 대거 철폐하거나 낮추기로 했다. 백악관은 이날 이 같은 내용을 골자로 아르헨티나, 에콰도르, 과테말라, 엘살바도르와의 '상호무역협정 프레임워크' 공동성명을 각각 발표했다. 백악관 관계자는 NYT에 커피, 코코아, 바나나 등 품목에 대한 관세 면제 조치가 물가에 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

앞서 지난 12일 스콧 베선트 재무부 장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 커피와 바나나 등을 언급하며 "미국에서 재배하지 않는 것들에 대한 중대한 발표가 향후 며칠간 있을 것"이라며 "가격이 매우 빨리 낮아질 것"이라고 말했다.

다만 NYT는 관세 면제가 미국 물가에 얼마나 큰 영향을 미칠지는 불분명하다고 짚었다. 미국으로 수입되는 농산물의 상당수는 이미 상당한 관세 면제 혜택을 받는 캐나다와 멕시코에서 수입되기 때문이다.





