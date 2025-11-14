본문 바로가기
순천시 '인생 첫걸음 프로젝트'로 고3 청소년 인생 설계

호남취재본부 이경환기자

입력2025.11.14 16:16

진로·자립 역량 강화 클래스 운영

순천시는 수능을 마친 고3 전환기 청소년들이 사회에 활기차게 디딜 수 있도록 인생 설계를 할 수 있는 역량을 키울 수 있는 프로그램, '인생 첫걸음 프로젝트'를 운영한다고 밝혔다.

순천시, ‘인생 첫걸음 프로젝트’로 고3 전환기 청소년 지원. 순천시 제공

순천시, ‘인생 첫걸음 프로젝트’로 고3 전환기 청소년 지원. 순천시 제공

이번 프로젝트는 순천시청소년수련관과 청소년문화의집이 공동으로 기획한 맞춤형 실용 프로그램으로 청소년과 가족 총 350명을 대상으로 금융·AI·생활기술·진로탐색 등 '진짜 삶에 필요한 스킬'을 체험하고 배울 수 있도록 다양하게 구성됐다.


첫 프로그램은 청소년수련관에서 ▲금융 이해교육 ▲HOME AI 프로젝트 ▲사이언스 패밀리데이 등을 통해 돈 관리와 투자, 로봇제어 등 미래 기술을 실습 중심으로 배울 수 있다. 특히, 한국과학창의재단의 교구 및 강사 지원으로 창의적 문제 해결력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

다음 프로그램은 청소년문화의집에서 ▲노션으로 포트폴리오 만들기 ▲슬기로운 집밥생활 ▲일본어 첫 여행 준비하기 등 실생활 밀착형 클래스가 진행된다. 단순한 체험을 넘어, 청소년들이 스스로의 미래를 디자인할 수 있도록 돕는 실용 형 프로그램이다.


시 관계자는 "시험이 끝난 뒤 청소년들이 실질적으로 의미 있는 시간을 보내며 새로운 인생 출발을 준비하길 바란다"며, "앞으로도 청소년의 성장 단계에 맞춘 실용 중심 교육 체계를 지속적으로 준비 및 확대하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
