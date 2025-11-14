평택시, 남아공 6·25 참전 추모기념식 개최

경기도 평택시는 13일 용이동 소재 남아프리카공화국 참전비에서 '제75주년 남아프리카공화국 6·25 참전 추모기념식'을 개최했다.

13일 평택 용이동 남아프리카공화국 참전비에서 개최된 '제75주년 남아프리카공화국 6.25 참전 추모기념식'에서 정장선 평택시장이 인사말을 하고 있다. 평택시 제공

이번 기념식은 6·25전쟁 당시 이역만리 낯선 땅에서 전사한 남아공 공군 전사자 37명의 숭고한 희생정신을 기리고, 양국의 우호 관계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 정장선 평택시장을 비롯해 신디스와 은톰볼리모 음쿠쿠 주한 남아공 대사, 김두건 UN한국참전국협회 이사장, 박중환 공군 미사일방어사령부 참모장, 보훈·안보 단체장, 6·25 참전용사와 보훈단체 회원 등 150여 명이 참석했다.

음쿠쿠 대사는 추도사에서 "이번 기념식은 세계 평화와 정의를 추구하는 남아공 외교정책의 비전을 보여주는 행사"라며 "남아공은 앞으로도 평화와 번영을 위한 모든 국제적 역할을 하겠다"고 말했다.

정 시장은 "남아공 참전용사들을 비롯해 유엔 참전용사들의 고귀한 희생으로 평택은 한반도와 세계 평화를 지키는 국제평화안보도시로 발전할 수 있었다"며 "낯선 땅에서 마지막 순간까지 임무에 헌신한 참전용사들의 용기에 깊은 존경과 감사를 드린다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



