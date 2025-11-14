'블루 노트'의 감미로운 발라드·아카펠라·미사곡 '재즈 인 블루' 공연

대전시립합창단, 14일 대전예술의전당 앙상블홀서 열려

'블루 노트 (Blue Note)' 감성이 담긴 감미로운 발라드, 아카펠라, 미사곡 등 다양한 프로그램이 진행되는 연주회가 열린다.

대전시립합창단의 기획 연주회 세계음악 시리즈 '재즈 인 블루'가 14일 오후 7시 30분 대전예술의전당 앙상블홀 무대에 오른다.

세계음악 시리즈는 세계의 다양한 음악 장르를 합창 버전으로 감상할 수 있는 무대로 마련됐다.

첫 번째 무대는 대중들에게 많이 사랑받은 익숙한 팝 음악 'Autumn Leaves (단풍)', 'When I Fall in Love (내가 사랑에 빠지면)', 'Fly me to the Moon (나를 달로 데려가주오)'을 합창과 접목하여 관객의 흥을 돋운다.

이어지는 무대는 밥 칠콧 (B. Chilcott)의 'A Little Jass Mass (작은 재즈 미사)' 곡으로 전통적인 미사 통상문에 현대적인 재즈 리듬을 녹여낸 현대 합창음악이다. 블루스의 깊고 경건한 멜로디와 재즈의 자유롭고 쾌활한 리듬을 다양하게 느낄 수 있는 색다른 미사곡을 감상할 수 있는 무대이다.

세 번째 무대는 자유롭고 리드미컬한 재즈 무대가 이어진다. 아카펠라 사중창의 'Dreams', 'Java Jive'와 드라마 우리들의 블루스 삽입곡으로 유명해진 'Quando Quando Quando'를 독창으로 연주한다.

마지막 무대는 재즈 음악의 대표적인 아티스트 루이 암스트롱과 듀크 엘링턴의 'Duke's Place'를 시작으로 'Isn`t She Lovely','In the Mood' 등 풍성한 밴드 사운드가 어우러진 경쾌한 재즈와 진한 블루스로 관객 모두가 하나가 돼 축제처럼 즐길 수 있는 무대로 대미를 장식한다.

이번 연주회 지휘를 맡은 조은혜 전임지휘자는 "재즈가 선사할 수 있는 모든 감동의 파노라마를 오롯이 느낄 수 있는 무대로 특유의 자유로움과 진한 울림이 관객들에게 매력적으로 다가갈 수 있는 연주회가 될 것"이라고 전했다.

기타 자세한 사항은 대전시립합창단으로 문의하면 된다.





