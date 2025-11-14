본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

팅크웨어, 3분기 매출 4000억원 돌파…전년 比 16%↑

김철현기자

입력2025.11.14 09:12

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영업이익 130억원
로봇청소기·BMW향 공급 확대 성장 견인

팅크웨어는 연결 기준으로 올해 3분기 실적을 집계한 결과 매출액 4129억원, 영업이익 130억원을 기록했다고 14일 밝혔다.


팅크웨어, 3분기 매출 4000억원 돌파…전년 比 16%↑
AD
원본보기 아이콘

팅크웨어는 신형 로봇청소기(로보락 S9 등)에 대한 높은 수요와 BMW향 공급 물량 확대 등이 성장을 견인했다고 설명했다. 특히 4분기에는 빅스마일데이 및 블랙프라이데이 등 각종 이벤트가 예정돼 있어 매출 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 지도플랫폼 매출처 다변화를 위해 해외 시장도 집중적으로 공략하고 있다. 최근 벤츠코리아와 블랙박스 신규 공급 계약을 체결하고 샤오미 공식 온라인파트너사로 선정되기도 했다.

팅크웨어가 유통하는 로보락의 국내 시장 점유율은 전년 대비 확대되며 국내 1위 자리를 공고히 한 것으로 확인됐다. 샤오미의 스마트폰, 태블릿, 모니터, 계절가전 등의 온라인 유통을 새롭게 담당하게 된 점 역시 잠재적 외형 성장 요인으로 평가된다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

"사망률 100% 육박"…1차대전 악몽, 우크라 전장서 재발

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기