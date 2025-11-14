"생산적금융이 좀비기업에 산소호흡기 달아줄수도"…우려나오는 이유

생산적 금융으로 한계기업 구조조정 지연 우려

한계기업 구조조정 안돼 경제 발전 저해 상황

"은행 기업대출 신용평가 모델 더 고도화해야"

금융산업의 체질 개선을 목표로 정부가 추진 중인 '생산적 금융' 정책이 오히려 퇴출돼야 할 좀비기업(한계기업)의 연명을 초래해 경제에 부담을 줄 수 있다는 경고가 잇따르고 있다. 생산적 금융을 위해 기업대출을 늘리고 있는 은행권이 신용평가 모델 고도화 등 위험 관리에 만전을 기해야 한다는 지적이다.

생산적 금융으로 한계기업 구조조정 지연 우려 커져

14일 금융권에 따르면 한국금융연구원이 최근 개최한 '2026년 경제 및 금융 전망 세미나'에서 생산적 금융 정책 전환이 한계기업의 구조조정을 늦출 수 있다는 우려가 제기됐다. 한계기업은 영업이익으로 이자비용조차 충당하지 못하는 상황이 3년 이상 지속되는 기업을 말한다. 은행의 부동산 대출을 줄이고 기업대출을 늘리려는 생산적 금융 정책이 퇴출당해야 할 기업까지 생존시키는 '생명 연장 장치'로 작용할 수 있다는 것이다.

김현태 한국금융연구원 거시경제연구실장은 "정부의 생산적 금융에 따라 기업 부문으로의 신용이 확대되면 한계기업의 구조조정을 지연시켜 자원배분의 비효율을 초래할 가능성이 있다"며 "금융의 선별 기능을 강화해 성장 잠재력이 높은 기업으로 자금이 원활히 공급되도록 유의해야 한다"고 주장했다.

기업에 대한 자금 배분의 불균형으로 오히려 견실한 기업이나 은행이 피해를 볼 가능성도 제기됐다. 김영도 한국금융연구원 은행연구실장은 "특정산업과 기업군에 자금이 집중되면 견실한 기업들의 자금난이 심화할 가능성도 상존한다"며 "혁신·중소기업은 높은 사업 불확실성으로 손실 가능성이 높아 대규모 손실 발생 시 은행 건전성과 수익성뿐만 아니라 금융시스템 불안으로 전이될 위험성이 있다"고 분석했다.

생산적 금융으로 최근 금융권의 중소기업 대출은 크게 확대되고 있는 상황이다. 한국은행에 따르면 지난달 국내 은행의 중소기업 대출은 전월 대비 5조7000억원가량 증가했다. 지난 9월 4조원에 비해 대출 규모가 대폭 늘었다. 생산적 금융으로 은행이 주택담보대출을 줄이고 기업 대출을 확대한 것이 주요 원인이다. 국내 한계기업의 상당수가 중소기업인 만큼 은행권의 중소기업 대출 확대가 한계기업의 퇴출 지연을 불러올 것이라는 우려가 나오는 까닭이다.

한계기업 구조조정 안돼 경제 발전 저해 상황

한계기업에 대한 구조조정이 늦어지는 것은 우리 경제 성장의 발목을 잡는 대표적인 요인이다. 한은은 지난 12일 공개한 '경제위기 이후 우리 성장은 왜 구조적으로 낮아졌나' 보고서에서 글로벌 금융위기와 코로나19 사태 이후 한계기업이 제대로 퇴출됐다면 국내 투자는 크게 늘고, 경제성장률은 더 올랐을 것으로 분석했다. 한은은 우리나라가 경제위기 때마다 금융지원으로 한계기업의 퇴출이 지연된 측면이 있다고 봤다. 위기 때 한계기업이 퇴출당하고 정상 기업이 다시 등장하는 '정화 효과'가 작동돼야 하는 데 금융지원으로 한계기업이 살아남으면서 경제 발전을 제약했다는 것이다.

한은 분석결과 글로벌 금융위기 이후 2014년부터 2019년 국내 한계기업의 비중은 약 4%로 추정됐다. 하지만 실제로 퇴출당한 기업의 비중은 절반인 2%에 그쳤다. 코로나19 이후인 2022년부터 2024년 사이에도 실제 퇴출 기업 비중(0.4%)은 퇴출 고위험 기업 비중(3.8%)을 크게 밑돌았다. 두 위기 이후 만약 고위험 기업군이 정상 기업으로 대체됐다면 같은 기간 국내 투자는 각 3.3%, 2.8% 늘고 국내총생산(GDP)은 0.5%, 0.4%씩 더 성장했을 것으로 추산됐다. 한은은 저생산성 기업들이 시장에서 자연스럽게 퇴출되도록 유도하는 동시에 신생기업들의 원활한 진입을 지원할 수 있는 정책이 필요하다고 조언했다.

전문가들은 생산적 금융 정책이 한계기업의 생명을 연장시키는 부작용을 막기 위해 은행이 기업 대출 시스템을 더 고도화해야 한다고 제안했다. 김영도 실장은 "은행이 생산적 금융을 공격적으로 확대할 경우 적정 연체율과 자본비율 등 재무안정성을 확보해야 하는 과제가 있다"며 "기술신용 대출 등 사업성 평가 기반 대출 확대를 위해 다양한 AI(인공지능) 기반 신용평가 모델을 적극적으로 도입할 필요가 있다"고 언급했다.

김형원 금융감독원 은행감독국장은 "생산적 금융으로 전환되다 보면 한계기업의 구조조정이 지연될 것이라는 우려에 공감한다"며 "만약 기준금리 인하까지 같이 진행되면 더 우려되는 부분이 있다"고 밝혔다. 김 국장은 "혁신기업이나 스타트업 기업에 투자하는 부분이다 보니까 은행 자체도 리스크관리 체계를 고도화해야 한다"며 "적극적으로 건전성을 관리할 필요가 있다"고 강조했다.





