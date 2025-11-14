중고나라, '앱 전환' 통했다…10월 활성 이용자 450만↑

앱 신규 가입·설치·거래액 모두 성장

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 앱·웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자 수(MAU)가 450만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

이는 전월 대비 약 20% 증가한 수치로, 앱 거래 강화 정책을 시행한 뒤, 자체 플랫폼 중심의 성장세가 가속화되고 있는 분석이다.

중고나라는 이용자의 안전한 거래 환경 조성을 위한 '안심보장 프로젝트'의 일환으로, 지난달부터 상품 등록·결제·배송 등 거래 전 과정을 앱 중심으로 일원화하는 '앱 안심 전환 정책'을 추진해 왔다.

이 정책을 통해 사용자 경험을 개선하고 거래 신뢰도를 높여 자체 앱·웹 서비스로의 이용자 유입을 촉진했다는 설명이다. 중고나라에 따르면, 10월 한 달간 중고나라 앱 신규 가입자 수는 전월 대비 14%, 올해 1월 대비 약 1.5배 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 같은 기간 앱 신규 설치 건수도 전월 대비 20% 가까이 늘었다.

거래 규모도 성장세다. 10월 한 달간 발생한 거래액은 전월 대비 23%, 올해 1월 대비 약 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

최인욱 중고나라 대표는 "이번 MAU 증가는 카페 중심으로 거래하던 이용자들이 앱·웹 플랫폼 환경에 빠르게 안착하고 있다는 점에서 유의미한 성과라고 생각한다"며 "모든 이용자가 중고나라 앱에서 안심하고 거래할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 했다.





