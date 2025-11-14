본문 바로가기
중고나라, '앱 전환' 통했다…10월 활성 이용자 450만↑

최호경기자

입력2025.11.14 08:43

앱 신규 가입·설치·거래액 모두 성장

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 앱·웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자 수(MAU)가 450만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다.


이는 전월 대비 약 20% 증가한 수치로, 앱 거래 강화 정책을 시행한 뒤, 자체 플랫폼 중심의 성장세가 가속화되고 있는 분석이다.

중고나라는 이용자의 안전한 거래 환경 조성을 위한 '안심보장 프로젝트'의 일환으로, 지난달부터 상품 등록·결제·배송 등 거래 전 과정을 앱 중심으로 일원화하는 '앱 안심 전환 정책'을 추진해 왔다.

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 앱·웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자 수(MAU)가 450만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다. 중고나라

중고나라는 네이버 카페를 제외한 자사 앱·웹 서비스의 10월 월간 활성 이용자 수(MAU)가 450만 명을 돌파했다고 14일 밝혔다. 중고나라

원본보기 아이콘

이 정책을 통해 사용자 경험을 개선하고 거래 신뢰도를 높여 자체 앱·웹 서비스로의 이용자 유입을 촉진했다는 설명이다. 중고나라에 따르면, 10월 한 달간 중고나라 앱 신규 가입자 수는 전월 대비 14%, 올해 1월 대비 약 1.5배 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 같은 기간 앱 신규 설치 건수도 전월 대비 20% 가까이 늘었다.


거래 규모도 성장세다. 10월 한 달간 발생한 거래액은 전월 대비 23%, 올해 1월 대비 약 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.


최인욱 중고나라 대표는 "이번 MAU 증가는 카페 중심으로 거래하던 이용자들이 앱·웹 플랫폼 환경에 빠르게 안착하고 있다는 점에서 유의미한 성과라고 생각한다"며 "모든 이용자가 중고나라 앱에서 안심하고 거래할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
