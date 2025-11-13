본문 바로가기
이재용·칼레니우스 회동…삼성-벤츠 미래 모빌리티 협력 논의

박소연기자

입력2025.11.13 19:53

승지원 만찬서 전장·배터리 협력 폭 논의
벤츠 전기차 전략과 삼성SDI 기술력 접점 확대 전망

이재용 삼성전자 회장이 13일 저녁 서울 한남동 승지원에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 만찬을 함께하며 전장 부품을 포함한 미래 모빌리티 기술 협력 방안을 폭넓게 논의했다. 업계에서는 글로벌 완성차 업체와의 고위급 소통을 통해 양사 협력이 새로운 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

이재용·칼레니우스 회동…삼성-벤츠 미래 모빌리티 협력 논의
만찬에는 최주선 삼성SDI 사장과 크리스티안 소보트카 하만 사장 등 전장 사업 핵심 경영진이 동석해 배터리·전장·차량용 반도체와 같은 구체 사업을 중심으로 실질 협력 범위를 조율한 것으로 알려졌다. 삼성과 메르세데스-벤츠는 기존에 유지해 온 반도체 디스플레이 전장 분야 파트너십을 강화하는 동시에 차세대 전기차용 배터리와 자율주행 등 미래 모빌리티 분야 전반에서 협업 폭을 확장할 것으로 전망된다.


메르세데스-벤츠가 최근 전기차 라인업 확대에 속도를 내고 있어 고성능 배터리 경쟁력이 핵심 변수로 떠오른 가운데 기술력을 갖춘 삼성SDI와의 협력 가능성이 더욱 부각되고 있다.

2016년 삼성에 인수된 하만은 메르세데스-벤츠를 포함한 글로벌 완성차 업체들에 핵심 전장 솔루션을 공급해 온 만큼 이번 만찬을 계기로 사업 기회가 확대될 수 있다는 관측도 제기된다. 업계 관계자는 "이번 회동을 통해 양사 협력의 범위와 성격이 한층 구체화되는 흐름이 나타나고 있다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

