가평군, 온난화 돌파구 찾는다…포천 아열대과수 스마트팜 벤치마킹

가평군, '가평형 신소득 작목' 발굴 시동

기후변화 대비 농업 새 돌파구 모색

서태원 군수, 고부가가치 농업 기반 구축 다짐

경기 가평군은 최근 포천지역의 아열대과수 스마트팜 운영 우수사례를 벤치마킹하며 기후변화에 대응한 지역 특화작목 발굴에 나섰다. 가평군은 산간형 기후 특성으로 여름철 고온다습, 겨울철 한랭 환경이 공존하지만 최근 온난화로 기존 작물 생육이 흔들리고 있어 아열대과수 도입 가능성에 주목하고 있다.

포천시 신북면 농업회사법인 선우팜에서 진행된 이번 현장 방문에는 서태원 군수를 비롯해 박재근 경제산업국장, 오황근 농업기술센터소장 등 관계관 20여명이 참석했다. 군은 이번 현장 방문에서 청년농업인 스마트팜 육성 정책사업, 자라섬 경기도 지방정원 등록에 따른 체험시설 유치 필요성도 함께 검토하며 다양한 가능성을 모색했다.

가평군 일행은 파파야·바나나 등을 생산하는 선우팜의 스마트팜 하우스 5개동을 둘러보고 재배기술, 시설 운영체계, 독자적인 종자·육묘 기술 등을 청취했다. 선우팜은 2020년 법인 설립 이후 2만6천여㎡ 부지에 1만3천여㎡ 규모의 스마트팜 시설을 구축해 파파야 1900주, 바나나 30주를 식재하고 연간 약 100t을 생산하고 있다.

특히 선우팜은 가축분·농업부산물을 활용한 특수 배양토 제조기술과 '포천 스위탄 파파야' 브랜드를 자체 개발하며, 무보조금 기반으로 시설을 일군 대표적 우수사례로 알려져 있다.

서태원 군수는 "이번 벤치마킹은 최근 지구 온난화로 기존 작물 생육이 흔들리는 상황에서 가평군 농업의 새 돌파구를 찾는 출발점이 될 것"이라며 "기존 작목 육성과 함께 기후변화에 흔들리지 않는 가평형 신소득작목을 발굴하고 고부가가치를 창출하는 농업 기반을 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



