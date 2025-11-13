영암군 청소년, 일본 간자키시서 국제교류·문화체험 진행

낭주중·삼호서중 학생 21명 참여

전통·예술로 우정 다져

전남 영암군 청소년들이 일본 간자키시를 찾아 한·일 청소년 간 문화·예술 교류의 장을 펼쳤다.

군은 지난 10일부터 12일까지 2박 3일간 영암 낭주중·삼호서중 학생 21명이 일본 간자키중·치요다중학교를 방문해 자매학교 국제교류 및 문화체험 프로그램에 참여했다고 밝혔다.

이번 교류는 영암군과 간자키시가 추진한 프로그램으로, 양국 청소년들이 서로의 문화를 이해하고 국제 감각을 키울 수 있도록 마련됐다. 학생들은 현지 학교 수업에 함께 참여하고, 전통놀이, 유카타 체험, 소오란부시 공연 등 다양한 문화·예술 활동을 통해 친목을 다졌다.

간자키시가 개최한 환영행사에서는 청소년 교류 확대와 상호 협력 강화에 대한 논의도 진행돼 두 지역의 교류 기반을 더욱 견고히 했다.

군과 간자키시는 2008년 간자키시의 '왕인 천만궁 개발계획'을 계기로 인연을 맺은 이후, 2016년 자매학교 결연, 2024년 우호교류 협약 체결 등 지속적인 교류협력을 이어오고 있다.

최복용 영암군 인재육성체육과장은 "이번 교류는 미래 세대가 서로의 문화를 이해하고 존중하는 소중한 계기가 됐다"며 "청소년 국제교류를 더욱 활성화해 영암 학생들의 글로벌 감성과 자긍심을 높이겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



