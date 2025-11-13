본문 바로가기
법정스님 직접 제작·사용 '빠삐용 의자', 예비문화유산 선정

호남취재본부 이경환기자

입력2025.11.13 16:03

검소한 '수행자 삶' 상징 대표 문화유산

순천 송광사 불일암에서 고(故) 법정스님이 직접 제작해 사용한 '빠삐용 의자'를 포함한 10건이 근현대 예비문화유산에 선정됐다고 순천시는 밝혔다.

법정스님 '빠삐용 의자', 예비문화유산으로 선정. 순천시 제공

법정스님 ‘빠삐용 의자’, 예비문화유산으로 선정. 순천시 제공

예비문화유산은 건설·제작·형성된 지 50년이 지나지 않은 근현대문화 유산 중 장래 등록문화 유산으로서 보존 가치가 높은 것을 국가유산청이 선정하는 제도이다. 이 제도는 훼손·멸실을 막고 지역사회 미래 문화자원의 기반을 마련하기 위해 마련됐다.


'법정스님 빠삐용 의자'는 스님이 1976년 순천 송광사 불일암에서 땔감용 나무를 다듬어 직접 만든 나무 의자로, 검소한 수행자의 삶을 상징하는 대표 문화유산이다. '빠삐용'이라는 이름은 영화 빠삐용의 주인공이 외딴섬에 갇혀 인생을 낭비한 것에 비추어, 법정스님이 의자에 앉아 자신의 수행과 고독을 성찰하였다는 의미가 포함되어 있다.

시 관계자는 "법정스님은 종교를 초월해 '무소유'의 가르침으로 모든 이에게 깊은 울림을 주셨던 분"이라며 "이번 예비문화유산 선정은 스님의 철학을 후대에 계승하고, 순천 지역의 정신적 자산으로 확장하는 뜻깊은 마중물이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr


