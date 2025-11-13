오픈AI, 서울 첫 데브데이 개최…GPT-5.1 공개

13일 150명 초청 '데브데이 익스체인지 서울' 열어

적응형·고급 추론 모델 국내 발표…개인화 기능도 강화

챗GPT 개발사 오픈AI가 서울에서 첫 '데브데이(DevDay)' 행사를 연다.

오픈AI는 13일 오후 서울 마포에서 국내 ICT 업계 인사 150여명을 초청해 '오픈AI 데브데이 익스체인지 서울'을 개최하고, 최신 기술과 제품을 소개한다. 개발자 대회 행사를 한국에서 여는 것은 이번이 처음이다.

오픈AI는 지난 9월 일본·싱가포르에 이어 아시아에서 세 번째로 서울 지사를 설립한 뒤 국내 사업을 본격적으로 확대하고 있다. 특히 이번 행사를 계기로 국내 기업 대상(B2B) 영업 강화에 속도를 낼 전망이다.

이날 오픈AI는 GPT-5를 업그레이드한 'GPT-5.1 인스턴트'와 'GPT-5.1 씽킹' 모델도 공개했다. 오픈AI 측은 새 모델을 통해 한층 자연스럽고 지능적인 응답을 제공할 수 있게 됐다고 강조했다.

GPT-5.1 인스턴트는 '적응형 추론' 기능을 도입해 질문 난이도를 스스로 파악하고 필요한 사고 과정을 판단할 수 있다. 고급 추론 모델인 GPT-5.1 씽킹은 질문 성격에 맞춰 사고 시간을 조절하며 복잡한 문제일수록 더 깊이 있게 생각하도록 설계됐다. 또한 전문 용어 사용을 최소화해 사용자 이해도를 높였다.

챗GPT의 말투·스타일 옵션도 업데이트됐다. 기존 기본·친근·효율적 톤에 더해 전문적·직설적·엉뚱한 스타일이 추가되면서 개인화 선택폭이 넓어졌다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



