의정부시, 밴틱·에티버스와 손잡고 'AI 기반 미래도시'로 도약

의정부시, 밴틱·에티버스와 AI 도시 운영·글로벌 투자 협력 체결

글로벌 AI 기업과 국내 지자체의 첫 협력…도시 운영 새 모델 제시

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 12일 글로벌 AI 플랫폼 선도기업 밴틱(VANTIQ), 국내 파트너사 ㈜에티버스(Etiverse)와 '글로벌 투자협력 및 AI 기반 도시운영'을 위한 업무협약을 체결했다.

김동근 시장(가운데)이 지난 12일 밴틱(VANTIQ), ㈜에티버스(Etiverse)와 '글로벌 투자협력 및 AI 기반 도시운영'을 위한 업무협약을 체결한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 협약을 통해 시는 인공지능(AI) 기술을 활용한 도시 운영 혁신과 글로벌 기업 유치를 연계한 지속 가능한 투자 기반 조성에 나선다.

시청 회룡홀에서 열린 협약식에는 김동근 시장을 비롯해 밴틱의 데이비드 스프린젠(David Sprinzen) 수석부사장, 이형근 한국지사장, ㈜에티버스의 김준성 전무 등 관계자 11명이 참석했다.

이번 협약은 ▲밴틱의 한국 법인 설립 및 AI 기술·투자 거점 구축 ▲에티버스 및 밴틱의 글로벌 네트워크를 활용한 국내외 기업 유치 및 투자 협력 ▲AI·스마트시티·디지털헬스 등 첨단산업 분야의 민간투자형 실증사업 추진 ▲교통·에너지·환경 등 도시 인프라의 실시간 연계 및 AI 기반 운영 효율화 등을 주요 내용으로 담고 있다.

특히 이번 협약은 글로벌 기업 밴틱과 국내 파트너사 ㈜에티버스가 국내 지자체와 처음으로 체결하는 협약으로, AI 기반 글로벌 협력모델을 행정에 접목하기 위한 출발점이 될 것으로 기대된다.

시는 이번 협약을 발판으로 AI 실증사업을 글로벌 투자 유치로 연결하는 선순환 구조를 구축하고, 밴틱과 같은 혁신 기업이 의정부에 정착할 수 있도록 지원할 예정이다. 특히 AI 기술 기반의 도시 운영 체계와 투자 유치 전략을 결합해 국내외 기업과의 협력 네트워크를 확장하며 AI 기반 미래도시로 성장해 나갈 방침이다.

김동근 시장은 "이번 협약은 AI와 실시간 데이터 기술을 기반으로 도시 운영의 패러다임이 전환되는 중요한 변화의 과정"이라며 "의정부를 기술과 기업이 함께 성장하고 혁신이 일상에서 작동하는 도시, 미래를 선도하는 스마트 도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편, 밴틱은 미국 캘리포니아 월넛크릭에 본사를 둔 글로벌 AI 플랫폼 기업으로, 실시간 데이터와 이벤트 기반 인공지능 기술을 통해 도시와 산업의 운영 효율을 최적화하는 솔루션을 제공하고 있다. 현재 전 세계 15개국에서 사업을 전개하고 있으며, 국내에서는 ㈜에티버스가 공공·스마트시티·헬스케어 분야의 AI 플랫폼 사업을 총괄하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



