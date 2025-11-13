본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

은평구, 서울시교육청과 ‘교육협력특화지구’ 협약 체결

김민진기자

입력2025.11.13 11:22

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 맞춤 교육사업·미래인재 양성 협력

서울 은평구(구청장 김미경)는 지역 중심의 교육협력체계 구축과 미래 인재 육성을 위해 서울시교육청과 ‘은평교육협력특화지구’ 업무협약(MOU)을 맺었다고 13일 밝혔다.

은평구가 서울시교육청과 ‘은평교육협력특화지구’ 업무협약 체결 이후 기념사진을 찍고 있다. 은평구 제공.

은평구가 서울시교육청과 ‘은평교육협력특화지구’ 업무협약 체결 이후 기념사진을 찍고 있다. 은평구 제공.

AD
원본보기 아이콘

구는 지난 11일 갈현청소년센터에서 협약식을 개최했다. 김미경 은평구청장과 정근식 서울시교육감, 서부교육지원청 및 지역 청소년기관 관계자, 관내 중학생 등이 참석했다.


협약에 따라 은평구와 학교, 지역사회는 협력해 학생이 행복한 교육환경을 조성하고, 지역 자원과 인프라를 활용한 교육사업을 공동 추진할 계획이다.

주요 협약 내용은 지역 특색을 반영한 교육사업 운영, 미래역량 함양을 위한 지역 연계 교육 내실화, 학생 맞춤형 통합지원체계 구축, 진로·진학 교육 확대 등이다.


김미경 은평구청장은 “서울시교육청과의 탄탄한 협력체계를 바탕으로 학생이 행복하고, 학부모가 안심하며, 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 교육에 힘쓰겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]이진수 법무차관 "‘윗선’ 수사지휘권 의지 완강했다" [단독]이진수 법무차관 "‘윗선’ 수사지휘권 의지... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

'계엄 가담' 박성재, 두번째 구속심사 출석…'내란선동' 황교안도 오후 심사

새로운 이슈 보기