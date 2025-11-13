은평구, 서울시교육청과 ‘교육협력특화지구’ 협약 체결

지역 맞춤 교육사업·미래인재 양성 협력

서울 은평구(구청장 김미경)는 지역 중심의 교육협력체계 구축과 미래 인재 육성을 위해 서울시교육청과 ‘은평교육협력특화지구’ 업무협약(MOU)을 맺었다고 13일 밝혔다.

은평구가 서울시교육청과 ‘은평교육협력특화지구’ 업무협약 체결 이후 기념사진을 찍고 있다. 은평구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 지난 11일 갈현청소년센터에서 협약식을 개최했다. 김미경 은평구청장과 정근식 서울시교육감, 서부교육지원청 및 지역 청소년기관 관계자, 관내 중학생 등이 참석했다.

협약에 따라 은평구와 학교, 지역사회는 협력해 학생이 행복한 교육환경을 조성하고, 지역 자원과 인프라를 활용한 교육사업을 공동 추진할 계획이다.

주요 협약 내용은 지역 특색을 반영한 교육사업 운영, 미래역량 함양을 위한 지역 연계 교육 내실화, 학생 맞춤형 통합지원체계 구축, 진로·진학 교육 확대 등이다.

김미경 은평구청장은 “서울시교육청과의 탄탄한 협력체계를 바탕으로 학생이 행복하고, 학부모가 안심하며, 지역사회가 함께 성장할 수 있도록 교육에 힘쓰겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



