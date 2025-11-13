'대장동 항소포기' 野 총공세…장동혁 "히틀러 망령 어른거려"

"노만석·이진수·정성호·이재명 책임져야"

"재명이네 가족 돼야 살아남는 동물농장"

장동혁 국민의힘 대표는 13일 이재명 정부를 겨냥해 "히틀러의 망령이 어른거린다"며 대장동 사건 항소 포기 사태에 대한 공세 수위를 끌어올렸다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "히틀러는 자기 측 사건을 덮고 반대파 사건을 확대 기소하는 선택적 사법 시스템을 만들었다"며 "3개 특검의 무도한 칼춤과 대장동 사건 항소 포기를 보면서 히틀러의 망령이 어른거린다"고 말했다.

장 대표는 "함부로 항소를 하지 말라고 겁박한 이재명 대통령을 위한, 신중하게 판단하라며 항소 포기를 지시한 정성호 법무부 장관 의한, 용산과 법무 눈치를 살핀 노만석 검찰총장 직무대행의 항소포기에 이진수 법무부 차관까지 가세했다"고 강조했다.

이어 "이 차관은 항소가 필요하다는 보고를 받고 수사지휘권 발동을 운운하며 항소 포기를 협박한 사실이 새롭게 드러났다"며 "책임질 사람은 노 대행, 이 차관, 정 장관, 이 대통령"이라고 했다.

특히 장 대표는 "히틀러는 집권 직후 내부 관료, 국가 관료 판·검사, 장성들을 대규모 교체했다"며 "이재명 정권도 문재인 정권에 이어 제2의 적폐청산 몰이에 착수했다. 공무원 핸드폰까지 뒤지겠다고 한다"고 지적했다.

장 대표는 "행정부에서도 '비명횡사'가 시작됐다"며 "이제 공직사회는 동료가 동료를 아오지 탄광 보내는 인민재판이 시작됐다"고 했다.

조지 오웰의 소설 동물농장을 언급하며 "이제 한국은 재명이네 가족이 돼야만 살아남는 동물농장이 됐다"고 주장했다.

송언석 원내대표도 "어제 노 대행의 사의 표명은 전형적인 꼬리 자르기"라며 "당연히 외압을 행사한 정 장관부터 책임지고 사퇴해야 한다"고 목소리를 높였다.

송 원내대표는 "더불어민주당은 대장동 항소 포기에 대한 검찰 내부 반발을 국기문란, 반란이라고 엄벌에 처하겠다고 한다"며 "범죄를 저지른 자들이 검사를 핍박하는 꼴이다. 후안무치, 적반하장"이라고 덧붙였다.





