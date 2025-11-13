BNK금융, 부패방지 국제표준 인증 획득

'ISO 37001'

지주·캐피탈·투자증권 함께 인증

BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 15,400 전일대비 220 등락률 -1.41% 거래량 337,094 전일가 15,620 2025.11.13 11:49 기준 관련기사 지방금융 3분기 성적 '순항'…비이자이익 덕분BNK금융, 올해 3분기 순이익 2942억…전년比 38.3%↑BNK금융, 해양금융미래전략 싱크랩 출범 전 종목 시세 보기 close 가 13일 자회사인 BNK캐피탈, BNK투자증권과 함께 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제표준 부패방지시스템인 'ISO 37001' 인증을 동시에 획득했다고 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 국제표준으로, 조직이 부패를 사전에 예방·감시·대응할 수 있는 관리체계를 갖추었는지를 심사해 인증하는 제도다.

이번 인증을 위해 BNK금융지주 등은 전사 차원의 부패위험 식별 및 통제절차 개선, 임직원 교육 강화, 준법제보제도 개선 등을 추진했다.

최명희 BNK금융지주 준법감시인은 "이번 ISO 37001 인증은 BNK금융그룹이 바른경영을 핵심가치로 실천해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 청렴과 신뢰를 바탕으로 윤리·준법 문화를 더욱 공고히 해, 금융소비자와 지역사회로부터 신뢰받는 금융그룹으로 자리매김하겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



