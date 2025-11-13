한국골프장경영협회, 전국 골프장 안전 점검 강화

카트 도로 안전 관리, 노후 장비 교체

외주 인력 교육 강화, 안전 점검표 제출

한국골프장경영협회가 전국 골프장 안전 점검을 강화한다.

협회는 13일 "최근 국내 골프장에서 발생한 작업용 카트 추락사고를 계기로 10월 한 달간 전국 8개 지역협의회를 순회하며 전국 골프장 안전 점검을 강화하기로 했다"며 "카트 도로 안전 관리, 노후 장비 교체, 외주 인력 교육 강화를 핵심 과제로 설정했다"고 밝혔다.

한국골프장경영협회가 골프장 안전 점검을 강화하기로 결정했다.

점검 항목에는 급경사·비탈면 가드레일 및 안전 펜스 설치 여부, 노면 배수·미끄럼 방지 상태, 카트 브레이크·벨트 등 제동장치 점검, 코스 내 교량·옹벽 균열 여부, 경고 표지·유도 표지 설치 실태 등이 포함됐다. 또 회원사에 반기별 자체 안전 점검표 및 사진 증빙자료 제출을 안내하고 미제출 시 현장 실사 강화 대상에 포함된다고 공지했다.

협회 관계자는 "최근 골프장에서 각종 사고가 산업 현장 수준에 버금갈 정도로 주목받고 있으며 골프장 또한 단순 여가시설이 아닌 안전관리 체계를 갖춘 사업장으로 인식돼야 한다"며 "장비·시설의 체계적 관리는 물론 외주 인력 및 이용자 안전까지 포함한 종합적 안전 환경 조성이 미래 골프장 운영의 핵심"이라고 강조했다.

협회는 또 문화체육관광부, 민간, 협회 합동으로 진행 중인 대중형 골프장 지정제도 및 표준약관 개선 논의 결과도 함께 발표했다. 협회는 "문체부가 '카트·캐디 선택제를 단계적으로 확대해야 한다'는 입장을 밝혔으나, 협회는 지형적 특성과 안전사고 위험, 고용 불안정 문제 등을 이유로 '도입 불가' 입장을 고수했다"며 "캐디피 카드 결제 의무화에 대해서도 수수료 부담이 캐디 실질 소득을 감소시키고, 고용 안정성에 부정적 영향을 미친다며 보완책 없는 확대에는 반대 입장을 냈다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



