본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

한국골프장경영협회, 전국 골프장 안전 점검 강화

노우래기자

입력2025.11.13 10:31

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카트 도로 안전 관리, 노후 장비 교체
외주 인력 교육 강화, 안전 점검표 제출

한국골프장경영협회가 전국 골프장 안전 점검을 강화한다.


협회는 13일 "최근 국내 골프장에서 발생한 작업용 카트 추락사고를 계기로 10월 한 달간 전국 8개 지역협의회를 순회하며 전국 골프장 안전 점검을 강화하기로 했다"며 "카트 도로 안전 관리, 노후 장비 교체, 외주 인력 교육 강화를 핵심 과제로 설정했다"고 밝혔다.

한국골프장경영협회가 골프장 안전 점검을 강화하기로 결정했다. 한국골프장경영협회 제공

한국골프장경영협회가 골프장 안전 점검을 강화하기로 결정했다. 한국골프장경영협회 제공

AD
원본보기 아이콘

점검 항목에는 급경사·비탈면 가드레일 및 안전 펜스 설치 여부, 노면 배수·미끄럼 방지 상태, 카트 브레이크·벨트 등 제동장치 점검, 코스 내 교량·옹벽 균열 여부, 경고 표지·유도 표지 설치 실태 등이 포함됐다. 또 회원사에 반기별 자체 안전 점검표 및 사진 증빙자료 제출을 안내하고 미제출 시 현장 실사 강화 대상에 포함된다고 공지했다.

협회 관계자는 "최근 골프장에서 각종 사고가 산업 현장 수준에 버금갈 정도로 주목받고 있으며 골프장 또한 단순 여가시설이 아닌 안전관리 체계를 갖춘 사업장으로 인식돼야 한다"며 "장비·시설의 체계적 관리는 물론 외주 인력 및 이용자 안전까지 포함한 종합적 안전 환경 조성이 미래 골프장 운영의 핵심"이라고 강조했다.


협회는 또 문화체육관광부, 민간, 협회 합동으로 진행 중인 대중형 골프장 지정제도 및 표준약관 개선 논의 결과도 함께 발표했다. 협회는 "문체부가 '카트·캐디 선택제를 단계적으로 확대해야 한다'는 입장을 밝혔으나, 협회는 지형적 특성과 안전사고 위험, 고용 불안정 문제 등을 이유로 '도입 불가' 입장을 고수했다"며 "캐디피 카드 결제 의무화에 대해서도 수수료 부담이 캐디 실질 소득을 감소시키고, 고용 안정성에 부정적 영향을 미친다며 보완책 없는 확대에는 반대 입장을 냈다"고 말했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

새로운 이슈 보기