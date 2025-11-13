본문 바로가기
커버써먼, 中 스포츠웨어 시장 공략 나선다

최호경기자

2025.11.13

KP글로벌과 맞손

커버써먼(CVSM)은 중국 엑스텝인터내셔널 홀딩스의 산하 기업인 KP글로벌인베스트먼트(KP글로벌)와 '에어 필로우 키트' 공급을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.


이번 협약은 커버써먼의 에어테크 기술을 바탕으로 양사가 고기능성 스포츠웨어 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다. KP글로벌은 에어 필로우 키트를 케이스위스 'K.UBE' 라인에 적용해 제품 차별화와 프리미엄 라인 확장에 나설 예정이다.

커버써먼은 KP글로벌인베스트먼트와 '에어 필로우 키트' 공급을 위한 업무협약을 체결했다. 커버써먼

커버써먼은 KP글로벌인베스트먼트와 '에어 필로우 키트' 공급을 위한 업무협약을 체결했다. 커버써먼

커버써먼은 이번 계약을 계기로 에어 필로우 키트에 대한 중국 특허를 등록하며 현지 지식재산권(IP) 보호 체계를 강화했다. 향후 KP글로벌과의 협업으로 중국 내 생산 및 유통 네트워크를 단계적으로 확대하고 현지 시장을 적극적으로 공략할 계획이다.

이재호 커버써먼 대표는 "KP글로벌과의 협력으로 중국 시장에 최적화된 제품 라인업을 선보이고 글로벌 공급망을 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

