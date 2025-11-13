본문 바로가기
美보험사, 사모대출 투자 늘려…무디스 "손실 확대 가능성"

이승형기자

입력2025.11.13 09:37

일부 보험사 채권자산 과반이 사모대출

미국 사모대출 시장 호황에 미 보험사들이 전통적인 채권 대신 사모대출 투자를 확대하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 신용평가사 무디스 보고서를 인용해 12일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

무디스 분석에 따르면 2024년 말 기준 미 보험사들의 전체 채권 투자액 3조8000억달러 가운데 사모대출과 같은 비유동성 채권 투자액이 약 18%(6850억달러)를 차지했다. 또 올해 상반기 보험사들의 채권 투자액 5220억달러 가운데 약 23%를 비유동 자산이 차지하면서 보험사 채권 포트폴리오 중 사모대출이 차지하는 비중이 갈수록 커지고 있다.

특히 무디스는 10개 보험사의 비유동 채권자산 투자액이 전체 보험업계 비유동 채권자산의 43%를 차지한다는 점에서 쏠림 현상이 심각하다고 지적했다. 시큐리티 베네핏, 델라웨어 라이프 등 투자회사를 모회사로 둔 일부 보험사는 전체 채권 자산 대비 비유동 채권자산 보유 비중이 55%에 달해 위험 노출 비중이 컸다. 무디스는 "시장 스트레스 상황에서 보험사들은 불리한 가격에 자산을 매도해야 할 상황에 내몰릴 수 있으며 이는 손실 및 이익 변동성 확대로 이어질 수 있다"고 지적했다.


일반적으로 사모대출이란 은행이 아닌 비은행금융중개(NBFI) 회사의 대출을 지칭한다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 은행 건전성 규제가 강화되고 대형 은행들이 돈을 빌려주는 대신 지급준비금으로 쌓아두면서 대출이 풀리지 않자 투자회사, 자산운용사 등 비은행 금융회사들이 자금 수요의 빈틈을 파고들면서 사모대출 시장이 급속도로 팽창했다. 은행 대출과 비교해 규제 수준이 낮다는 점에서 '그림자 금융'의 하나로 여겨지며, 예금자 보호제도 등 안전장치가 없어 위기에 취약하다는 지적이 월가에서 꾸준히 제기되고 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
