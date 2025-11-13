동아쏘시오그룹, 주요 협력사 대상 ESG 공급망 교육 실시

동아쏘시오그룹은 12일 주요 협력사를 대상으로 제1회 동아쏘시오그룹 협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 공급망 교육을 서울 용두동 본사에서 진행했다고 13일 밝혔다.

지난 12일 서울 동대문구 용두동 본사에서 진행된 '제1회 동아쏘시오그룹 협력사 ESG 공급망 교육'에서 참석자들이 강의를 듣고 있다.동아쏘시오그룹 AD 원본보기 아이콘

이번 ESG 공급망 교육은 협력사에게 ESG 최신 지견을 공유하고, 공급망 규제에 효과적으로 대응할 수 있는 방안 제공 및 역량을 강화하기 위해 마련했다.

교육에는 동아쏘시오홀딩스·동아제약·에스티젠바이오·동아오츠카·용마로지스·동아에코팩·아벤종합건설·한국신동공업·DA인포메이션 등 동아쏘시오그룹의 약 30개 티어(Tier)1 협력사 ESG 공급망 관련 업무 담당 임직원이 참석했다.

첫번째 세션에서는 외부 ESG 전문 강사를 초청해 국내외 ESG 공급망 트렌드 및 규제사항에 대해 공유하고 논의하는 시간을 가졌다.

두번째 세션에서는 동아쏘시오홀딩스 정도경영팀에서 동아쏘시오그룹 공급망 관리 체계를 소개하며, 공급망 대응 관련 공감대를 형성했다.

동아쏘시오그룹 관계자는 "협력사와 함께 변화하는 생태계에 적응하고 사회적 책임을 다하며 지속가능한 공급망을 구축해 함께 성장해 나가겠다"며 "동반성장을 위한 지속적인 ESG지원과 관리체계를 고도화해 나갈 계획이다"고 말했다.





