TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, 순자산 1조원 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF' 순자산이 1조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF 순자산은 1조13억원을 기록했다. 국내 상장한 미국 주식형 커버드콜 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 지난해 6월 상장한 이후 우수한 수익률과 배당 성장을 기반으로 대표 커버드콜 ETF로 자리매김했다. 10일 기준 연초 이후 수익률은 15.82%로, 국내 상장된 미국 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 중 1위다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15% 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 데일리옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄이고, 나머지는 기초 지수 상승에 적극 참여한다. 상장한 이후 16개월간 꾸준하게 분배금을 지급하고 있다. 최근 나스닥100 지수 상승세와 함께 배당 성장도 이어가고 있다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF 순자산 1조원 돌파를 기념해 매수 이벤트를 진행한다. 다음달 10일까지 해당 ETF를 1주 이상 매수 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 "TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 성장성과 월배당을 모두 갖춘 상품"이라며 "월배당 투자자가 가장 신뢰하는 대표 커버드콜 ETF로 자리 잡았다"고 소개했다. 이어 "앞으로도 투자자에게 지속 가능한 인컴수익과 견조한 성과를 제공하는 상품 라인업을 강화해 나가겠다"고 말했다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 매월 말 분배금을 지급한다. 이달 26일까지 매수 시 다음달에 분배금을 수령할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



