본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, 순자산 1조원 돌파

박형수기자

입력2025.11.11 10:11

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF' 순자산이 1조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.


한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF 순자산은 1조13억원을 기록했다. 국내 상장한 미국 주식형 커버드콜 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 지난해 6월 상장한 이후 우수한 수익률과 배당 성장을 기반으로 대표 커버드콜 ETF로 자리매김했다. 10일 기준 연초 이후 수익률은 15.82%로, 국내 상장된 미국 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 중 1위다.


TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15% 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 데일리옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄이고, 나머지는 기초 지수 상승에 적극 참여한다. 상장한 이후 16개월간 꾸준하게 분배금을 지급하고 있다. 최근 나스닥100 지수 상승세와 함께 배당 성장도 이어가고 있다.


미래에셋자산운용은 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF 순자산 1조원 돌파를 기념해 매수 이벤트를 진행한다. 다음달 10일까지 해당 ETF를 1주 이상 매수 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다. 자세한 이벤트 내용은 TIGER ETF 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

미래에셋자산운용 윤병호 전략ETF운용본부장은 "TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 성장성과 월배당을 모두 갖춘 상품"이라며 "월배당 투자자가 가장 신뢰하는 대표 커버드콜 ETF로 자리 잡았다"고 소개했다. 이어 "앞으로도 투자자에게 지속 가능한 인컴수익과 견조한 성과를 제공하는 상품 라인업을 강화해 나가겠다"고 말했다.


TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 매월 말 분배금을 지급한다. 이달 26일까지 매수 시 다음달에 분배금을 수령할 수 있다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, 순자산 1조원 돌파
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

원화 스테이블코인 발행, 은행 대출금리 상승 불러온다…왜

새로운 이슈 보기