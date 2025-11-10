국립트라우마센터 운영비 전액 국비 전환

광주시 부담 줄고 안정 운영 기대

사업비는 정부·광주 절반씩 분담

국립 국가폭력트라우마치유센터의 운영비가 내년부터 전액 국비로 지원된다. 광주시는 그동안 운영비의 50%를 부담해왔으나, 정부가 인건비 등 기관운영비 전액을 맡고 치유 프로그램 등 사업비는 광주시와 절반씩 분담하기로 했다.

강기정 광주광역시장과 윤호중 행정안전부 장관이 10일 오전 서구 화정동 국립트라우마치유센터를 찾아 유가족·피해자와 원예치유프로그램에 참여하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

강기정 광주시장은 10일 광주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관과 함께 '국가폭력 피해자 간담회'를 열고 "내년부터 치유센터 기관운영비 전액을 국가가 지원하기로 했다"며 "이재명 정부 들어 운영비 문제가 해결됐다. 광주시도 정부와 적극 협력해 치유센터가 안정적으로 운영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

광주시는 센터 설립 취지에 맞게 운영비 전액 국비 지원을 지속해서 요구해왔으며, 최근 법 개정으로 2026년부터는 인건비 등 기관운영비 전액이 국가 부담으로 전환된다. 반면 치유 프로그램 등 사업비는 정부와 광주시가 절반씩 분담해 운영할 예정이다.

이날 강 시장과 윤 장관은 원예치유 프로그램에 참여 중인 국가폭력 피해자들을 만나 그동안의 치유 효과와 어려움을 들었다. 이용자들은 야외 치유 프로그램 확대 등을 건의했다.

윤 장관은 "광주시가 요청한 운영비를 내년부터 정부가 전액 부담하는 만큼 더 많은 분이 도움을 받길 바란다"며 "국가폭력 피해자들의 마음을 잘 보듬을 수 있도록 내년부터는 프로그램 운영에 차질이 없게 하겠다"고 말했다.

한편, 국립국가폭력트라우마치유센터는 국가폭력으로 피해를 본 희생자와 가족의 트라우마 후유증과 심리적 고통을 치유하기 위해 설립됐다. 원예·운동치유, 사례관리 상담 등 개인 맞춤형 치유 프로그램과 사회적 치유 프로그램을 운영하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



