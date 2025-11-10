HD현대중공업, 방콕 방산 전시회서 최신 함정 공개…태국 수출 교두보

"해군 전력 강화 최적 파트너 될 것"

D&S 2025서 3000t급 호위함 3종 전시

필리핀·페루 실적 기반으로 차기 사업 정조준

HD현대중공업이 태국에서 열리는 국제 방위산업 전시회에 참가해 차기 호위함 수출 교두보를 마련한다.

HD현대중공업은 10일(현지시간)부터 13일까지 태국 방콕에서 열리는 '디펜스 앤 시큐리티(D&S) 2025' 전시회에 참가해 수출형 호위함 모델을 공개하고 첨단 함정 건조 기술력을 선보인다고 밝혔다. 2년마다 열리는 D&S 전시회는 육·해·공 방산업체가 모두 참여하는 종합 방위산업 행사다. 올해는 전 세계 40여개국 560여개 기업이 참가한다. 약 2만명의 참관객이 방문할 것으로 예상된다.

HD현대중공업은 전시 기간 태국 해군 총사령관 등 주요 인사에게 태국 해군의 요구 조건을 충족하는 수출용 호위함의 실전 운용 성과와 안정성, 풍부한 수출 경험 등을 집중적으로 소개할 계획이다. 특히 내년 입찰이 예정된 태국 해군의 차기 호위함 사업을 겨냥해 3000t급 수출용 최신 호위함 3종(HDF-3200, HDF-3600, HDF-4000) 모델을 선보인다.

HDF-3200은 앞서 필리핀 해군에 인도됐던 모델이다. HDF-3600은 HD현대중공업이 설계와 기자재 공급, 기술지원을 맡고 페루 국영 시마(SIMA) 조선소가 최종 건조하는 형태로 공동생산을 진행 중이다. HDF-4000은 한국 해군의 최신예 호위함 '충남급(울산급 배치-Ⅲ)'이다. HD현대중공업이 국내 조선업체 중 유일하게 인도 실적을 보유한 모델이다.

주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업대표(사장)는 "HD현대중공업은 태국 해군의 전력 강화에 기여할 수 있는 최적의 파트너가 될 것"이라며 "이번 전시회를 통해 다양한 함정 솔루션을 선보이고, 태국 해군 차기 호위함 사업 수주로 이어질 기반을 마련하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



