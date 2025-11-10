달러 변동성 1년 만에 최저…"트럼프 충격 끝났다"

달러 인덱스, 트럼프 당선 직전 수준 회귀

관세 합의·관세 충격 흡수에

금리 인하 사이클 막바지 영향



투자자들이 예상하는 단기 달러화 변동성이 지난해 미국 대통령 선거 이전 수준으로 떨어졌다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다.

FT는 CME그룹의 '유로-달러 CVOL 지수'와 '엔-달러 CVOL 지수'가 지난해 11월 도널드 트럼프 대통령 당선 직후 급등했지만, 이달 들어 1년 만의 최저 수준으로 하락했다고 전했다. CVOL 인덱스는 옵션 시장에서 산출된 향후 30일간 기대 변동성을 보여주는 지표다. 외환시장에서 주식시장의 VIX 지표와 같은 역할을 한다.

또한 유로화를 비롯한 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY) 역시 연초 급락분을 일부 만회하며 트럼프 당선 직전 수준에 근접한 것으로 나타났다.

전문가들은 미국이 유럽연합(EU)과 중국 등 주요 교역국과 잇따라 관세 합의를 타결한 것이 시장 불확실성을 크게 줄였다고 분석했다. 여기에 미국 경제가 예상보다 관세 충격을 잘 견뎌낸 점, 주요 중앙은행들이 금리 인하 사이클의 막바지에 다다른 점 등이 글로벌 금융시장 안정에 기여한 것으로 평가된다.

ING의 크리스 터너 리서치 책임자는 "세계는 이제 트럼프와 함께 사는 법을 배우고 있다"며 "투자자들도 뉴스에 일희일비하기보다 걸러서 받아들이는 법을 익혔다"고 말했다.

달러는 지난해 대선 직전까지만 해도 트럼프 대통령의 감세·무역정책이 경기 부양에 기여할 것이라는 기대감 속에 강세를 보였다. 그러나 지난 4월 트럼프 대통령이 각국에 상호 관세를 부과하겠다고 밝히면서 하루 외환 거래 규모가 약 10조달러에 달하는 등 시장이 대혼란에 빠졌다.

무역전쟁의 여파로 경기 불확실성이 커지고, 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 따른 연방준비제도(Fed)의 독립성 훼손 우려까지 겹치면서 달러인덱스는 1970년대 이후 최악의 흐름을 보였다.

하지만 여름 이후 달러는 다시 상승세를 탔다. 미국 증시가 사상 최고치를 경신하며 투자심리가 회복됐고, 일부 대형 펀드들이 "미국 자산에 대한 비관론이 과도했다"며 달러 매수에 나선 영향으로 풀이된다.

로버트 팁 PGIM 글로벌채권본부장은 "미국의 예외주의가 끝났다는 말은 과장된 것"이라며 "달러의 하락은 강세장 속에서 나타난 일시적 조정일 뿐, 약세 전환의 시작은 아니다"라고 진단했다.

미 연방정부의 셧다운으로 물가, 고용, 소비 등 주요 경제지표 발표가 중단된 점도 달러와 미 국채시장의 변동성을 낮추는 데 일조했다는 분석이 나온다. 시장 참여자들이 참고할 만한 지표가 사라지자 관망세가 확산됐고 이에 따라 ICE의 미 국채시장 변동성 지수(MOVE Index)는 4년 만의 최저 수준을 기록했다.

조지 사라벨로스 도이체방크 애널리스트는 이번 주 보고서에서 무역 긴장 완화와 자동조종 모드(autopilot) 에 들어간 재정정책을 언급하며 "달러 변동성 급락은 '트럼프 충격'이 끝났다는 시장의 신호"라고 평가했다.





