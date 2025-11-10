"O형 아들에 신장 줄래" A형 80대 아버지의 자식사랑, 결말은?

혈액형 맞지 않아 거부반응 위험이 높아

팀 구성하고 정밀한 치료 계획 수립 후 진행

일반적으로 혈액형이 같아야만 장기 이식이 가능한 가운데, 중국에서 혈액형이 다른 80세 아버지가 48세 아들에게 신장이식을 사례가 전해졌다. 8일(현지시간) 중국 매체 샤오샹모닝뉴스는 중남대학교 샹야병원 장기이식센터가 요독증으로 투석을 받던 48세 남성 정 모 씨에게 혈액형이 다른 80세 부친의 신장을 최근 성공적으로 이식했다고 밝혔다.

정 씨는 장기간 고혈압으로 고혈압성 신병증과 요독증을 앓으며 생존을 위해 투석에 의존해 왔다. 투석은 일상생활과 업무 수행에 큰 제약을 줬으며 신장 이식이 유일한 치료 희망이었다고 한다. 이에 정 씨의 아버지가 직접 신장 기증을 자원했지만, 기증자인 아버지는 80세의 고령에 A형, 수혜자인 아들은 O형으로 혈액형이 맞지 않아 거부반응 위험이 높았다. 게다가 아버지는 과거 경추 부상과 복부 대동맥류 수술 이력까지 있어 '이식 수술 고위험군'으로 분류되는 상태였다.

그러나 아버지의 강한 기증 의지로 샹야병원 장기이식센터는 장기이식, 신장학, 마취, 심혈관, 중환자, 수혈, 혈관외과 등 다학제 전문가팀(MDT)을 구성하고 정밀한 치료 계획을 수립했다. 충분한 준비 끝에 수술은 성공적으로 진행했으며, 부자는 모두 건강을 회복 중인 것으로 알려졌다. 샹야병원 측은 이번 수술에 대해 "의학적 도전과 부성애가 만들어낸 기적"이라며 "정밀 평가와 맞춤 치료를 통해 고령·혈액형 부적합 신장 이식도 안전하고 성공적으로 수행할 수 있다는 점을 입증했다"라고 밝혔다.

한편, 혈액형은 혈액의 적혈구 표면에 있는 당(糖) 분자인 '항원'에 따라 결정된다. 예를 들어 A항원이 있으면 A형, B항원이 있으면 B형으로 나뉜다. AB형 혈액에는 두 항원이 모두 있다. 두 항원 모두 없으면 O형이 된다. A항원과 B항원은 장기의 혈관 표면에도 있을 수 있다. 그런데 혈액을 구성하는 혈장에는 이러한 항원을 인지하고 공격하는 항체 또한 존재한다. A형에게는 B항체, B형에게는 A항체가 있다. 항원이 없는 O형은 항체 A와 항체 B 모두를 갖고 있고, AB형은 항체가 없다.

문제는 서로 다른 혈액형의 장기를 이식하면 환자의 면역계에 있는 항체가 장기를 외부 침입자로 간주해 공격을 개시하면서 면역 거부반응이 일어난다는 것이다. 예를 들어 수혜자 B형에게 A형의 기증자 장기를 이식하면 B항체가 적혈구 표면의 A형 항원을 이물질로 인식해 적혈구를 파괴하는 용혈 현상을 일으킨다.

다만, 항원 없는 O형은 항원과 항체 반응을 일으키지 않아 ABO 혈액형 중 유일하게 다른 혈액형에 장기 이식이 가능하다. 긴급 수혈이 필요한 경우에도 이른바 '범용 혈액'이라 불리는 O형 혈액을 주입하는 이유가 여기에 있다. 반면 O형 혈액형은 A·B형 어느 쪽의 장기도 받아들이지 않기 때문에 오로지 O형에게서만 장기를 받아야 한다. 그런 만큼 O형의 사람은 적합한 장기를 발견할 때까지 기다리는 시간이 더 많이 걸린다.





