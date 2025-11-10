강동구, 고덕현대·명일신동아아파트 재건축 본궤도

신속통합기획 첫 지정

서울 강동구(구청장 이수희)는 명일동 ‘고덕현대아파트’와 ‘명일신동아아파트’ 재건축사업이 정비구역으로 지정 고시돼 사업이 본격 추진된다고 10일 밝혔다.

두 단지는 강동구 최초로 신속통합기획 방식으로 정비구역 지정이 이뤄졌다. 서울시와 강동구의 적극적 행정 지원 및 정기 TF 회의 등으로 절차가 간소화되어 지정까지의 기간이 크게 단축됐다.

정비계획에 따라 고덕현대아파트는 524세대에서 952세대로, 명일신동아아파트는 570세대에서 947세대로 확대된다. 최고 층수는 각각 49층에 달하며, 8개 동의 고품격 주거단지로 재탄생할 예정이다. 구는 명일동 일대를 지리·환경 여건에 맞는 명품 주거지로 조성하기 위해 지원을 이어간다는 방침이다.

이수희 강동구청장은 “신속통합기획으로 명일동 재건축 사업이 속도를 내고 있다”며 “사업이 신속하게 진행될 수 있도록 정기 TF 회의로 단지별 현안 공유와 공공성·투명성 강화 등 단계별 절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



