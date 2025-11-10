고용노동부 양산지청, 초소규모 건설현장 추락재해 예방 간담회 개최

지자체·유관기관과 협력체계 구축… 현장 안전의식 강화 추진

고용노동부 양산지청(지청장 권구형)과 안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)는 7일 안전보건공단 경남동부지사 교육장에서 지역 지자체, 건설재해예방전문지도기관, 축산농협, 대한한돈협회, 전국한우협회, 전문건설업체(지붕·태양광·석면해체제거) 관계자 등과 간담회를 개최하고 초소규모 건설현장의 추락재해 예방대책을 논의했다.

이 간담회는 공장·축사지붕 개·보수와 태양광 설비 설치공사 중 지붕재 파손 등으로 인한 추락사고가 증가함에 따라 마련됐다.

두 기관은 지역 지자체·유관기관과의 네트워크를 구축해 주요 사고사례 전파, 재정지원 사업 안내 등 다양한 홍보·예방활동을 병행, 초소규모 건설현장 추락사고 예방과 안전의식 제고를 지속적으로 추진할 계획이다.

이날 간담회에서 권구형 양산지청장은 "건설현장의 규모가 작다고 해서 위험요인이 줄어드는 것은 아니다"며 "사업주와 현장관리자, 노동자 모두가 안전모·안전대 등 기본 보호구 착용과 안전난간 설치 등 추락방지조치를 철저히 이행해야 한다"고 강조했다.

또 그는 "현재 추락재해예방 집중 단속을 실시 중이며, 기본 안전수칙 위반이 적발될 경우 사업주는 행정·사법조치, 노동자는 과태료 부과 등 예외 없이 강력히 조치할 것"이라고 당부했다.

고용노동부 양산지청이 초소규모 건설현장 추락재해 예방 간담회를 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>