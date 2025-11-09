박상현, 20년 만에 '40대 2승'…옥태훈 4관왕

KPGA 최종전 투어 챔피언십 우승

시즌 2승·통산 14승, 총상금 60억원 눈앞

이태희 2위, 황도연 3위, 이형준 홀인원

옥태훈 대상, 상금왕, 최저타수 등 싹쓸이

42세 베테랑 박상현이 20년 만에 '40대 2승'을 달성했다.

9일 제주도 서귀포시 테디밸리 골프앤리조트(파72·7259야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 시즌 마지막 대회인 투어 챔피언십(총상금 11억원) 4라운드에서 버디 5개와 보기 4개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 최종 합계 11언더파 277타가 된 박상현은 2위 이태희(10언더파 278타)를 1타 차로 제치고 정상에 올랐다.

박상현은 지난 8월 동아회원권그룹 오픈 이후 2개월 만에 시즌 2승째를 올리며 KPGA 투어 통산 승수를 14승으로 늘렸다. 일본프로골프투어(JGTO)에서의 2승을 포함하면 프로 생활을 통틀어서는 16승을 거뒀다. 이번 시즌 KPGA 투어의 다승자는 3승을 거둔 옥태훈, 2승의 문도엽에 이어 박상현이 세 번째다.

1983년 4월생으로 만 42세 7개월인 박상현은 2005년 최광수 이후 20년 만에 KPGA 투어에서 한 시즌 2승을 달성하는 40대 선수로도 이름을 올렸다. KPGA 투어 통산 상금 1위인 그는 이번 대회 우승 상금 2억2000만원을 더해 통산 상금 58억9372만원을 쌓아 60억원 돌파에 바짝 다가섰다.

박상현은 2타 차 4위에서 출발해 역전 우승을 일궜다. 공동 선두로 시작한 장희민과 임예택이 전반에만 각각 6타, 3타를 잃으면서 미끄러진 사이 바로 앞 조의 박상현과 이태희가 공동 선두로 나섰다. 이후 박상현은 12번(파4)과 13번 홀(파5)에서 연속 버디를 솎아내며 2타 차 선두로 도약했다. 박상현은 17번 홀(파3) 보기로 이태희에게 공동 선두를 허용했지만, 마지막 18번 홀(파4)에서 5ｍ 가까운 버디 퍼트를 떨어뜨리며 우승 트로피의 주인공이 됐다.

박상현은 우승 직후 인터뷰에서 "바람이 많이 불었던 게 오히려 유리했던 것 같다"며 "스코어만 잘 지키면 좋은 결과가 있을 거란 생각에 끝까지 잘 버텼던 게 우승까지 간 것 같다"고 환호했다.

이태희는 1타를 줄이며 분전했지만 준우승에 만족했다. 2020년 8월 GS칼텍스 매경오픈 이후 5년 넘게 이어온 우승 가뭄을 끝내지 못했다. 황도연 3위(9언더파 279타), 최진호와 김우현, 조민규, 김동민, 최찬 공동 4위(8언더파 280타), 박성국이 9위(7언더파 281타)에 자리했다. 이형준은 14번 홀(파3·198야드)에서 6번 아이언으로 홀인원을 작성해 제네시스 GV60 차량을 부상으로 받았다. 이형준의 최종 순위는 공동 25위(2언더파 286타)다.

한편 이번 대회를 공동 29위(1언더파 287타)로 마친 옥태훈은 제네시스 대상(7203.87점)에 이어 상금왕(10억7727만4161원)과 최저타수상(69.5797타), 톱텐 피니시 1위(10회)까지 4관왕을 확정했다. 그는 "미국프로골프(PGA) 투어 퀄리파잉(Q) 스쿨 최종전에 응시할 계획이다"고 밝혔다.





