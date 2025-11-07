본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

정재웅 강원도의원, '밑 빠진 독에 물 붓기'식 폐광기금 운영 강력 질타

이종구기자

입력2025.11.07 20:12

시계아이콘00분 45초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 1조9000억원 투입에도 지역소멸 심화
"예산 낭비·행정 중심 추진" 비판
부적합·미흡 폐광기금 사업 패널티 부과 등 개선 노력 필요

정재웅 강원도의원. 강원도의회 제공

정재웅 강원도의원. 강원도의회 제공

원본보기 아이콘

강원특별자치도의회 정재웅 의원(춘천5, 더불어민주당)은 7일 열린 미래산업국 행정사무감사에서 폐광지역개발기금 사업 운영의 방만함을 강력히 질타했다.


정 의원은 막대한 기금이 투입되었음에도 폐광지역의 실질적 회생 효과가 미미하며, 기금 사업이 '눈먼 돈'처럼 사용되어 왔다고 비판의 목소리를 높였다.

2001년을 시작으로 강원랜드로부터 총 2조6000억원을 납부받아 강원도에는 약 1조9600억원이 배분되었으나, 그 효과를 찾아보기 어렵다고 지적했다. 정 의원은 "폐광지역은 여전히 대체산업을 찾지 못해 청년은 일자리를 찾아 떠나고 고령화, 지역소멸의 이야기만 나오고 있다"고 질타했다.


그러면서 정 의원은 "도가 스스로 폐광기금 사업에 대해 주민협의 지연, 잦은 사업계획 변경 등으로 집행부진 및 이월사업 증가, 실제 주민소득 증대와 연계된 가시적 성과 및 투자 효용성 부족을 문제점으로 진단했는데, 이는 사업계획에 대한 준비가 부족하고 사전 검증절차가 미흡했던 점을 자인하는 꼴이다"며 "폐광기금 사업을 전시적·행정적으로 추진한 결과이고, 주민의견 수렴을 통한 것이 아닌 행정 중심으로만 추진해 예산낭비의 사례가 될 가능성이 높지 않나"라고 지적했다.


이어 향후 운영 방안에 대해서도 사업 결과와 파급효과에 대한 객관적인 평가와 분석이 매우 부족했다고 지적하며 개선 노력을 촉구했다.

정 의원은 "시군 부분에 대해서는 어렵더라도 도공통분에 따른 사업 중 부적합하거나 미흡한 사업은 그에 맞는 페널티가 부여되는 등 개선 노력이 필요하다"며 "일본 훗카이도 유바리시의 폐광지역 재생 실패 사례를 교훈 삼아 담당 부서만이 아니라 강원도 전체 행정에서 가이드 라인을 주고 조력자가 되어 개선을 위해 함께 힘써 줄 것"을 요청했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기