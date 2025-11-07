강원도, 여성폭력 피해자 '지원 강화'·종사자 '힐링' 워크숍 성료

강원도, 여성권익증진 워크숍 개최

여성폭력 피해자 지원 강화 등 초점

강원특별자치도(도지사 김진태)는 여성폭력 피해자 지원 체계를 강화하고 관련 시설·기관 종사자들의 노고를 격려하기 위한 '2025년 강원특별자치도 여성권익증진시설·기관 종사자 워크숍'을 7일 춘천베어스호텔에서 성황리에 개최했다.

강원특별자치도가 7일 '2025년 강원특별자치도 여성권익증진시설·기관 종사자 워크숍'을 개최한 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

도내 여성권익증진시설·기관 종사자 및 시군 담당공무원 등이 한자리에 모인 이번 워크숍은 ▲여성권익증진 유공자 표창 수여 ▲ 여성폭력 피해자 지원강화를 위한 정책토론회 ▲ 마음챙김 힐링 특강 등 종사자의 전문성 향상과 심리적 회복을 위한 다채로운 프로그램으로 구성되었다.

특히, 강원도여성권익증진상담소시설협의회 전성휘 대표가 주축이 된 이번 정책토론회에서는 최근 디지털 성범죄와 스토킹 범죄 등 복잡하게 진화하는 범죄 양상과 증가하는 피해 사례에 대응하기 위해 '여성 폭력 피해자 지원 강화'를 주제로 심도 있는 논의가 진행되었다. 여성 폭력 현장의 최일선 전문가들은 피해자의 안전한 일상 회복을 위한 실효성 있는 지원 방안을 모색하고, 정책적 협력의 중요성을 강조했다.

또한, 종사자들이 폭력 피해자 지원이라는 높은 업무 스트레스를 해소하고 소진을 예방할 수 있도록 '마음챙김 힐링 특강'을 통해 심리적 회복을 지원했다. 명상과 요가 등을 활용한 이번 프로그램은 참여자들의 피로도를 낮추고 재충전에 기여했다는 평가를 받았다.

정영미 강원특별자치도 복지보건국장은 "피해자가 가장 어려운 시기에, 전문적인 개입과 헌신적인 지지를 통해 일상의 회복을 돕는 종사자들의 노력은 강원특별자치도 사회 안전망의 가장 핵심적인 축"이라며 "현장의 목소리를 최우선으로 정책에 반영하고, 여성폭력 범죄 근절과 촘촘한 피해자 지원 체계 구축에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



