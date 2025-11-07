강원도, 도시재생 완료 지역 '맞춤형 컨설팅'으로 지속 성장 견인

강원도, '2025년 하반기 맞춤형 컨설팅' 본격 추진

3일부터 한 달간…5개 시군 6개소의 발전 방안 제시

강원특별자치도(도지사 김진태)는 도시재생사업이 완료(예정)된 지역의 성과를 지속하고, 주민 주도형 관리 체계를 정착시키기 위해 '2025년 하반기 도시재생사업 사후관리 컨설팅'을 추진한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 컨설팅은 도에서 총괄하고, 강원특별자치도 도시재생지원센터가 주관한다. 도시재생, 문화·관광, 상권 활성화 등 다양한 분야의 전문가들이 도시재생 현장을 직접 방문해 현장 중심의 맞춤형 진단을 실시하고, 지역 여건에 기반한 지속 가능한 발전 전략을 제시할 계획이다.

도는 지난해부터 도시재생사업 사후관리 컨설팅을 연 2회(상·하반기 각 1회) 운영해 왔으며, 실제 컨설팅을 받은 정선군 사북읍이 '강원특별자치도 마을기업 공모사업'에서 예비 마을기업으로 선정되는 등 가시적인 성과도 나타나고 있다.

심천섭 강원특별자치도 도시재생과장은 "도시재생사업이 일회성으로 끝나지 않고 지역의 지속가능한 자산으로 남을 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 컨설팅을 강화하겠다"며 "지역과 함께 성장하는 강원형 도시재생의 선도 모델을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>