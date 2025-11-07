본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"한국전력, 입지 확대·전기료 인상 기대…매수 의견"

김대현기자

입력2025.11.07 07:51

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB증권은 7일 한국전력 에 대한 투자의견을 기존 보유에서 매수로 상향했다. 목표주가도 기존 대비 19.1% 높은 5만6000원으로 상향 조정했다.

[클릭 e종목]"한국전력, 입지 확대·전기료 인상 기대…매수 의견"
AD
원본보기 아이콘

이날 정혜정 KB증권 연구원은 "전기요금 인상 가능성 확대, 한미 원전 협력 강화에 따른 한국수력원자력(한수원)의 역할 강화, 원자력협정 개정 전망에 따른 한전 자회사들의 원전 기여 가능성 등을 반영해 중장기 실적 추정치를 높여 잡았다"며 이같이 밝혔다.


우선 한국전력 및 자회사들이 원전 시장에서 입지를 강화할 잠재력에 주목했다. 정 연구원은 "한국전력이 지분 100%를 보유한 한수원과 업무협약(MOU)을 체결한 페르미 아메리카의 미국 내 신규 대형 원전 건설 프로젝트가 진행 중"이라며 "웨스팅하우스와의 합작법인(JV) 설립도 아직 검토되면서, 한수원의 미국 진출 가시성이 높아지고 있다"고 말했다.

조만간 발표 예정인 한미 정상회담 팩트시트에는 원자력 협정 개정 내용도 포함될 전망이다. 한국은 2015년 개정된 협정에 따라 미국의 동의가 있어야만 우라늄을 20% 미만 농축할 수 있고, 사용 후 핵연료 재처리도 금지돼 있다. 정 연구원은 "일본과 마찬가지로 우라늄의 20% 미만 농축 및 재처리 권한을 확보하는 방향으로 논의 중"이라며 한수원과 한전원자력연료 등의 사업 범위 확장 가능성을 기대했다.


전기요금 인상 가능성도 투자 포인트다. 정 연구원은 "2028년 용인 반도체 클러스터 가동, 2030년 서해안 에너지고속도로 개통 등 국내 대규모 전력망 투자가 필요한 상황"이라며 "향후 지역별 차등요금제로 전기요금 인상이 이뤄질 것"이라고 예상했다. 그러면서 "실적 개선과 원전 가치의 구조적 재평가가 전망된다"며 "지난 9년간 이어진 주가 하락에서 벗어나 실적과 가치의 성장판이 열릴 것"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기