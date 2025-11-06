본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법원, 홈플러스 회생계획안 제출기간 한번 더 연장

김형민기자

입력2025.11.06 18:06

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음 달 29일까지 연장…5번째
인가 전 인수합병 추진
AI업체 두곳 인수의향서 제출

기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 제출 기간이 다음 달 29일까지로 한 차례 더 연장됐다.


기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스 연합뉴스

기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

6일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생4부(법원장 정준영)는 이날 홈플러스의 회생계획안 제출 기한을 오는 10일에서 다음 달 29일로 연장하기로 했다.

법원은 당초 지난 6월3일이었던 회생계획안 제출 기한을 이번을 포함해 총 다섯 차례 연장했다.


홈플러스는 현재 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하며 인수의향자를 물색하고 있다. 최근 인공지능(AI) 업체 두 곳이 인수의향서를 냈고, 홈플러스는 예비 실사를 거쳐 오는 26일 최종 입찰서를 받을 계획이다.


홈플러스는 지난 3월4일 선제적 구조조정을 위한 기업 회생 절차 개시를 신청했고 법원은 회생 절차 개시를 결정했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기