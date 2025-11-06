법원, 홈플러스 회생계획안 제출기간 한번 더 연장

다음 달 29일까지 연장…5번째

인가 전 인수합병 추진

AI업체 두곳 인수의향서 제출

기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 제출 기간이 다음 달 29일까지로 한 차례 더 연장됐다.

6일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생4부(법원장 정준영)는 이날 홈플러스의 회생계획안 제출 기한을 오는 10일에서 다음 달 29일로 연장하기로 했다.

법원은 당초 지난 6월3일이었던 회생계획안 제출 기한을 이번을 포함해 총 다섯 차례 연장했다.

홈플러스는 현재 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하며 인수의향자를 물색하고 있다. 최근 인공지능(AI) 업체 두 곳이 인수의향서를 냈고, 홈플러스는 예비 실사를 거쳐 오는 26일 최종 입찰서를 받을 계획이다.

홈플러스는 지난 3월4일 선제적 구조조정을 위한 기업 회생 절차 개시를 신청했고 법원은 회생 절차 개시를 결정했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



