KT&G, 3분기 잠정 매출·영업이익 전년 동기 대비 증가

KT&G는 3분기 실적을 잠정 집계한 결과, 매출 1조8268억원, 영업이익 4652억 원을 기록했다고 6일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 11.6%, 영업이익은 11.4% 증가했다.





