롯데칠성, 희망퇴직 실시…1980년 이전 출생자 대상

롯데칠성 음료가 근속 10년 이상 임직원을 대상으로 희망퇴직을 실시한다. 경영 효율화와 조직 체질 개선 차원에서다.
롯데칠성음료는 6일 "오는 21일까지 전 직급을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다"고 밝혔다. 대상은 1980년 이전 출생자로, 근속 10년 이상(2015년 이전 입사자) 임직원이다.
회사 측은 근속 10~14년 직원에게는 기준 급여의 20개월분, 15년 이상은 24개월분을 위로금으로 지급하기로 했다. 기준 급여에는 기본급과 고정수당, 상여, 변동수당이 포함된다. 임금피크제 적용자의 경우 잔여 근무 개월 수의 40%를 위로금으로 받는다.
퇴직자 지원도 포함됐다. 대학생 자녀 1인당 최대 1000만원의 학자금과 재취업 지원금 1000만원을 함께 지급한다.
