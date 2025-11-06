본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데칠성, 희망퇴직 실시…1980년 이전 출생자 대상

임혜선기자

입력2025.11.06 17:06

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

21일까지 전 직급 희망퇴직
근속 10년 이상 임직원 대상

롯데칠성 음료가 근속 10년 이상 임직원을 대상으로 희망퇴직을 실시한다. 경영 효율화와 조직 체질 개선 차원에서다.


롯데칠성음료는 6일 "오는 21일까지 전 직급을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다"고 밝혔다. 대상은 1980년 이전 출생자로, 근속 10년 이상(2015년 이전 입사자) 임직원이다.

롯데칠성음료 CI. 롯데칠성음료 제공.

롯데칠성음료 CI. 롯데칠성음료 제공.

AD
원본보기 아이콘

회사 측은 근속 10~14년 직원에게는 기준 급여의 20개월분, 15년 이상은 24개월분을 위로금으로 지급하기로 했다. 기준 급여에는 기본급과 고정수당, 상여, 변동수당이 포함된다. 임금피크제 적용자의 경우 잔여 근무 개월 수의 40%를 위로금으로 받는다.


퇴직자 지원도 포함됐다. 대학생 자녀 1인당 최대 1000만원의 학자금과 재취업 지원금 1000만원을 함께 지급한다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기