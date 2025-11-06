오산 서랑저수지, 2.1㎞ 순환형 산책로 갖춘 힐링공간으로 재탄생한다

市, 단절된 600m 구간 연결 11일 착공

내년 초 준공…경관조명·음악분수도 갖춰



경기도 오산시 서랑동 일대 서랑저수지가 2.1㎞의 순환형 산책로를 갖춘 힐링 공간으로 재탄생한다.

오산 서랑저수지 전경. 내년 초까지 단절된 둘레길을 연결해 2.1km의 순환형 산책로를 갖추게 된다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

오산시는 오는 11일 '서랑저수지 시민 힐링 공간 조성사업 착공식'을 개최하고 본격적인 공사를 시작한다고 6일 밝혔다.

서랑저수지는 지역의 대표 수변 시설임에도 둘레길이 완전히 연결되지 않아 이용에 불편이 있었다. 이번 공사는 단절된 둘레길 약 600m를 연결해 총 2.1㎞의 순환형 산책로를 조성하는 것이다.

시는 둘레길 연결과 함께 경관조명과 음악분수를 설치해 시민 힐링 공간이자 지역 관광 거점으로 조성할 방침이다. 시는 내년 초까지 주요 시설 공사를 마무리할 예정이다.

앞서 시는 서랑저수지 일원 접근성을 높이기 위한 연결도로 확포장공사도 추진해왔다. 연결도로는 총연장 약 1㎞, 폭 18m 규모로 조성된다. 공사가 마무리되면 인근 지역 주민들의 저수지 접근성이 개선될 전망이다.

이권재 오산시장은 "서랑저수지가 시민과 관광객 모두에게 사랑받는 오산의 대표 힐링 명소가 되도록 공사를 차질 없이 마무리하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>