본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

정준호 의원, ‘서남권 메가시티 특별법’ 대표 발의

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.06 14:49

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주·전남 초광역 협력 근거 마련
“공동 행정정부로 나아가야”

더불어민주당 정준호 의원(광주 북구갑)이 광주시와 전남도를 하나의 초광역 단위로 묶는 '서남권 메가시티 특별법'을 대표 발의했다. 지방소멸 위기에 대응하고 광주·전남의 초광역 협력을 제도적으로 뒷받침하기 위한 취지다.

정준호 더불어민주당 의원.

정준호 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

정 의원은 6일 '광주·전남 초광역 특별지방자치단체 설치 등에 관한 특별법안'을 대표 발의했다고 밝혔다. 법안에는 특별지자체 의회 구성과 단체장 선출, 국무총리 소속 지원협의회 설치, 지역 균형발전 특별회계 내 전용 계정 신설, 특별교부세·교부금 우선 지원 등이 포함됐다.


정 의원은 "대한민국 인구 절반이 수도권에 집중돼 있어 단일 시·도 단위로는 수도권과 경쟁할 수 없다"며 "광주와 전남이 권한과 재원을 갖춘 '공동 행정 정부' 모델로 나아가야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기